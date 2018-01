Los comentarios vulgares de Trump contra Haití indignan a Washington (pero no a todos con igual intensidad)

Los supuestos comentarios del presidente Donald Trump sobre El Salvador, Haití y países africanos - a los que llamó "lugares de mierda" ("shithole countries") durante una reunión con un grupo de congresistas el jueves- generaron una avalancha de reacciones dentro y fuera de Estados Unidos.

Aunque la Casa Blanca no negó las declaraciones de Trump en una aclaración que envió a los medios en la tarde del jueves, el mandatario dio a entender la mañana del viernes que esas no fueros sus palabras. "El lenguaje que utilicé en la reunión sobre DACA fue fuerte, pero este no fue el lenguaje que usé", dijo en un tuit.



Más tarde esa mañana, sin embargo, el senador demócrata Dick Durbin, uno de los asistentes a la reunión, aseguró que el presidente sí usó la frase y que la usó “repetidamente”.

El senador reafirmó que Trump utilizó un lenguaje "despreciable y vulgar" durante la reunión y confirmó que "países de mierda" fue la "frase exacta" que utilizó al referirse a esas naciones, de las que provienen un gran número de inmigrantes que viven en Estados Unidos.

"He visto esos comentarios en la prensa, y no he leído nada que no sea correcto", corroboró Durbin, a quien le acompañaron durante la reunión los senadores Lindsey Graham, David Perdue y Tom Cotton, además de los representantes Kevin McCarthy, Bob Goodlatte y Mario Diaz-Balart, según MSNBC.