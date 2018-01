La Ford Ranger regresa después de siete años de ausencia cargada de tecnología

El frontal de la Ford Ranger 2019 menos intenso y elaborado que el de la F-150. No crean sin embargo que Ford abandonó el ADN de la Serie-F en la traducción estadounidense de la Ranger

Visualmente la Ranger no es una versión reducida de la F-150, sus líneas son más suaves que las del camión insignia de Ford

El paquete FX4 de la Ford Ranger 2019 ofrece también tecnología de Control de Trocha que funciona como un control de crucero todoterre no en el que el auto se encarga de la aceleración y el frenado mientras que el conductor direcciona el vehículo.

En la parte trasera de la Ford Ranger 2019 conseguimos unas gigantescas ópticas de frenado que a pesar de su tamaño no lucen desproporcionadas y que definitivamente identificaran al vehículo a larga distancia.

La oferta inicial de tren motriz de la Ford Ranger 2019 probablemente decepcionará a quienes estaban esperando una Ranger ‘raptorizada’ desde el principio y no podemos dejar de decir que lo tímido de la aproximación de Ford nos confunde.

La Ford Ranger 2019 llegará equipada con un único motor 4 cilindros EcoBoost 2.3 turboalimentado acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades , la única en el segmento y la tracción 4X4 será opcional. Ford no adelantó cifras de desempaño ni de consumo del tren motriz, pero nos aseguró que sería competitivo.

El crecimiento experimentado en los últimos años por el mercado de las pickups medianas no le dio a Ford más alternativa que reintegrarse al segmento. Un segmento que el óvalo azul había liderado hasta que lo abandonó en 2011 cuando descontinuo su popular pickup Ranger.

La Ranger, un producto con millones de seguidores que sin duda Ford quiere reconquistar, le había dado muchas satisfacciones al fabricante. La Ranger no solo se había vendido como pan caliente desde su llegada en 1982, sino que también había servido de base para el desarrollo de la súper exitosa Explorer, de la Ford Aerostar la primera minivan de la compañía, y de la Mazda Navajo la primera SUV de la marca japonesa. Lo que Ford no tenía en 2011, cuando se encontraba en medio de un doloroso proceso de restructuración que vio la partida de Mercury y de todas sus marcas internacionales, era dinero para desarrollar una generación moderna de la Ranger, que en 2011 era salvo algunas actualizaciones la misma camioneta de 1982. Ante esa realidad Ford prefirió retirar a la pequeña camioneta que seguir vendiendo un producto que había sido superado por sus seguidoras.



Hoy a siete años de su desaparición Ford finalmente nos presenta el reemplazo de su camioneta pickup mediana, la cual naturalmente conoceremos como la Ford Ranger 2019. El nuevo modelo está basado en la edición internacional de la Ford Ranger que se vende con bastante éxito en México, mercados de América Central y Suramérica, Europa y el sureste asiático, la cual fue modificada para adaptarse al gusto de público norteamericano.

La Ford Ranger 2019 llegará equipada con un único motor 4 cilindros EcoBoost 2.3 turboalimentado acoplada a una transmisión automática de 10 velocidades, la única en el segmento y la tracción 4X4 será opcional. Probablemente esto decepcionará a quienes estaban esperando una Ranger ‘raptorizada’ desde el principio y no podemos dejar de decir que lo tímido de la aproximación de Ford nos confunde. Ford no adelantó cifras de desempaño ni de consumo del tren motriz, pero nos aseguró que sería competitivo.

La Ranger 2019 es elegante y hermosa y a pesar de su americanización, su aspecto general tiene un sabor definitivamente internacional. Visualmente la Ranger no es una versión reducida de la F-150, sus líneas son más suaves que las del camión insignia de Ford y su frontal es menos intenso y elaborado. No crean sin embargo que Ford abandonó el ADN de la Serie-F en la traducción estadounidense de la Ranger. Temas familiares como las divisiones laterales a las que Ford llama ‘fosas nasales’ que hemos visto por décadas en las anteriores versiones de la Ranger y de la Serie-F se consiguen en la parrilla básica del nuevo vehículo. También los parachoques de acero expuesto que hacen maravillas por las Ranger equipadas con el paquete visual de cromo son un tema visual que Ford ha usado en muchas de sus camionetas pickup. En la parte trasera conseguimos unas gigantescas ópticas de frenado que a pesar de su tamaño no lucen desproporcionadas y que definitivamente identificaran al vehículo a larga distancia.



La Ranger, que será ofrecida con cabina ‘SuperCab o extendida con dos medias puertas traseras con bisagras posteriores y ‘SuperCrew’ o doble, con cuatro puertas y dos filas de asientos completas, está construida sobre un bastidor de acero de alta resistencia.

La cabina de la Ranger es práctica y cómoda para 5 personas con su equipo de trabajo. El tablero de instrumentos cuenta con la típica pantalla de 8 pulgadas de Ford para albergar al sistema telemático SYNC 3 y con el cuadro de instrumentos digitales altamente configurable que se encuentra en una otros modelos Ford como el Fusion y la Edge. Ford ofrece para la Ranger conectividad Wifi para hasta 10 aparatos, conectores de corriente AC, un sistema de Audio B&O especialmente diseñado para la acústica de la Ranger y el sistema de control de funcionalidad remota FordPass.

La nueva Ford Ranger llega en tres niveles de equipamiento el básico XL, el medio XLT y el full equipo o Lariat. Ford ofrece un paquete todoterreno FX4 que cuenta con el mismo sistema de gestión de terreno de la F-150 Raptor que cuenta con cinco modos distintos de manejo: normal, pasto, gravilla y nieve, lodo, barro y surcos y arena. FX4 ofrece también tecnología de Control de Trocha que funciona como un control de crucero todoterreno en el que el auto se encarga de la aceleración y el frenado mientras que el conductor direcciona el vehículo.

La Ford Ranger cuenta con una impresionante lista de sistemas de ayuda al conductor estándar para las versiones XLT y Lariat que incluye el sistema de frenado automático de emergencia, sistema de mantenimiento de canal con alerta de perdida de canal, sistema de alerta trasera y un sistema de alerta de punto ciego que cubre incluso la longitud de un remolque. La versión Lariat incluye además un sistema de detección de peatón y control de crucero adaptable.



La nueva Ford Ranger comenzará a ser fabricada en la planta de Ford en Wayne, Michigan a finales de 2018 y enfrentará excelentes y populares camionetas como la Chevrolet Colorado y la Toyota Tacoma con solo una opción de tren motriz pero también con toda la fuerza y el prestigio que le da su histórico nombre.

