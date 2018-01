Jeep y Ram sueñan con un futuro grande

Es natural que durante los auto shows los fabricantes pongan a sus ejecutivos a la disposición de los periodistas asistentes. Lo que no es tan normal es que estos ejecutivos hablen con la franqueza con que nos enfrentó Mike Manley, el ejecutivo inglés que encabeza dos de las marcas más estereotípicamente estadounidenses que existen en el panorama automotriz mundial: Jeep y Ram.

Conversamos con Manley en el contexto de una mesa redonda durante el Auto Show de Detroit 2018, en la que el ejecutivo enfrentó las preguntas de tres periodistas hispanos. Esto fue lo que nos dejó:

Jeep no está dispuesta a ceder terreno en el mercado de las SUV compactas.

Manley explicó que la actualización de la Jeep Cherokee 2019, cuyo modelo original data de 2014, es el resultado de una actitud más proactiva hacia la gerencia de productos por parte de Fiat Chrysler Automóviles (FCA) casa matriz de Jeep y de Ram. Esta nueva aproximación a la gerencia de productos contempla reaccionar a los movimientos de cada segmento en particular en vez de ceñirse a estrictos ciclos de modernización de productos. En relación al segmento de las SUVs compactas, Manley nos dijo que “veníamos de una posición tan débil con nuestra Jeep Liberty, con apenas 3% de las ventas, que ya sabíamos cuando lanzamos la Cherokee actual que no la íbamos a dejar tranquila por mucho tiempo. Es un segmento en el que estamos creciendo, que es muy competitivo para el que tomamos la decisión de no solo mantenernos frescos sino de liderar en materia de tecnología”.



Si vas a comprar una Ram 1500 2019 con motor V8, asegúrate de ordenarla con eTorque.

Al inicio de las ventas de la nueva Ram 1500 2019 va a ser posible adquirirla con un motor V8 sin eTorque, el ingenioso sistema eléctrico de incremento de torque de FCA, que debuta en la nueva generación de la pickup fullsize de Ram. Sin embargo, Manley recomienda que no lo hagan. “Vas a querer gastarte el dinero extra y adquirirlo. En mi opinión es una gran tecnología. Ayuda a ahorrar combustible pero la manera en que incrementa el torque a bajas revoluciones, donde realmente hace falta”. eTorque viene como equipamiento estándar para las Ram 1500 equipadas con motor V6.

Mike Manley no está dispuesto a conceder que le cambiaron la cara a Ram 1500.

Desde que la Dodge Ram debutó en 1994, su frontal había mantenido un aspecto reminiscente al de los autos de los años 40, en el que los guardafangos estaban marcadamente separados del resto del área frontal. Este ‘look’ respondía a la fiebre de los diseños retro de los años 90, que en la antigua Chrysler Corporation tuvo su máximo exponente en el compacto Chrysler PT Cruiser. Cuando Ram fue convertida en una marca separada, su pickup fullsize mantuvo este look el cual después de 26 años finalmente se despide con el nuevo modelo. “No exactamente” nos dijo Manley, el equipo de diseño mantuvo una reminiscencia del aspecto frontal de su predecesora, al que la compañía llama Power Wagon donde los faros frontales en proporción la nueva parrilla, recuerdan el efecto de la configuración anterior y garantizan que el público no va a confundir a la nueva Ram 1500 con una pickup de otra marca. “Esta es una pickup que va a vivir en el mercado por mucho tiempo, por lo que la tratamos de hace a prueba de futuro”.



El público va a adorar la nueva pantalla vertical en la Ram 1500.

Manley dijo que Ram ya ha tenido que aumentar tres veces la tasa estimada de aceptación de la pantalla vertical de 12 pulgadas desde su estimado inicial (La Ram 1500 también ofrecerá una pantalla regular). A primera impresión la nueva pantalla luce práctica, bien integrada y muy tentadora, pero lo que realmente nos impresiona es que ya estamos discutiendo entre pantallas grandes y chicas, como si se tratara de televisores, y no sobre el lujo de tener una pantalla o no tenerla.



El tablero de instrumentos de la Ram 1500 Limited 2019 con la pantalla vertical de 12 pulgadas (arriba) y la Ram 1500 Rebel 2019 con la pantalla regular. FCA/Ram

La nueva pickup de 1 tonelada métrica va a ser construida en México.

La capacidad de producción que se verá liberada en la planta de FCA en Saltillo, México no va a permanecer ociosa por mucho tiempo después de que Ram mude la producción de sus camiones de trabajo pesado de vuelta a Estados Unidos Ram 2500/3500, Ram Mega Cab, Ram 3500 Chassis Cab, Ram 4500/5500 ya que será allí donde Ram fabrique su próxima camioneta pickup mediana de una tonelada métrica. Que no se emocionen los fanáticos de la Dodge Dakota ya que esto no significa el regreso de la antigua camioneta mediana de Dodge. De hecho, no se prevé que la nueva pickup de una tonelada métrica se llegue a vender en Estados Unidos, al menos no inicialmente. “Necesitamos una camioneta de una tonelada métrica a nivel global”, dijo Manley, lo cual se hace patente cuando vemos los productos anticuados que Ram vende en ese segmento en mercados como los de Dubai y México.



Manley confía en su producto.





Esta es la nueva Ram 1500 2019 en imágenes Después de una larga década de espera Fiat Chrysler presentó la quinta generación de su pickup Ram 1500 en el Auto Show de Detroit 2018. La nueva Ram 1500, que al momento de su llegada será registrada como modelo 2019, competirá con las dos grandes del mercado, la Ford F-150 y la Chevrolet Silverado 1500. La nueva Ram 1500 2019 contará con el prestigio que le ganó su cuarta generación, la cual durante su carrera de 10 años lo único que parecía incapaz de hacer era dejar de ganar premios y que finalmente apuntaló a Ram como una legítima contrincante en el campo de las camionetas pickup, algo que Toyota y Nissan han sido incapaces de lograr. Según Mike Manley, presidente de la marca Ram, el equipo de desarrollo de la nueva camioneta "logró de reducción de peso de 225 libras, un aumento de la capacidad de remolque a 12,700 libras, el desarrollo de una impresionante pantalla táctil Uconnect de 12 pulgadas y sistemas activos que mejoran la eficiencia de combustible y ayudan a los conductores a tener un viaje seguro". A pesar de la pérdida de peso, la nueva Ram 1500 es más grande que el modelo que reemplaza en todas sus dimensiones. Ram nos dice que por ejemplo en el caso de los modelos de cabina doble la ganancia en la distancia entre ejes es de cuatro pulgadas. El menú de motorizaciones de la Ram 1500 2019 ofrece el versátil motor Pentastar V6 de 3.6 litros en este caso produciendo 305 caballos de fuerza y el HEMI V8 de 5.7 litros con 395 caballos de fuerza y está equipada con una transmisión automática TorqueFlite de 8 velocidades. Los dos motores disponibles para la Ram 1500 2018 fueron dotados de un sistema semi-híbrido de provisión de torque al que FCA llama eTorque, que combina un motor-generador por correa con un paquete de baterías de 48 voltios, que gestiona las funciones encendido/apagado automático, entrega de torque de corta duración y se alimenta a través de recuperación de la energía de frenado. El sistema añade hasta 90 lb-pie de torque en el motor Pentastar V-6 y hasta 130 lb-pie en el V-8 HEMI. FCA no descuidó la aerodinámica de la nueva Ram. La nueva camioneta cuenta con un sistema de parrilla con persianas activas que combinado con una carrocería más estilizada respecto al modelo que reemplaza, logra un coeficiente de resistencia aerodinámica, en el caso de la Ram 1500 Quad Cab es de .0357, lo que la convierte en la pickup más aerodinámica del segmento. En materia de diseño la Ram 1500 2019 pierde los guardafangos separados del resto del conjunto frontal que la habían caracterizado desde la introducción de su segunda generación en 1993, cuando se le conocía como Dodge Ram, y que la distinguía de cualquier otro camión. El nuevo conjunto visual luce elegante y amigable, y a nuestro criterio se compara favorablemente con el convulsionado diseño frontal de la nueva Chevrolet Silverado que debutó también en el Auto Show de Detroit. El frontal de la nueva Ram 1500 está dominado ahora por una parrilla hexagonal que albergará una gran cantidad de diseños y texturas, dependiendo de la versión de que se trate, las cuales probablemente serán muchas ya que FCA ha convertido su actividad de creación de versiones de sus vehículos en una forma de arte. El portón trasero de la Ram 1500 2019 luce muy similar a la del vehículo que reemplaza, al punto en que nadie nunca la confundirá con una pickup de la competencia. A pesar de la pérdida de peso, la nueva Ram 1500 es más grande que el modelo que reemplaza en todas sus dimensiones. Ram nos dice que por ejemplo en el caso de los modelos de cabina doble la ganancia en la distancia entre ejes es de cuatro pulgadas. La Ram 1500 es más sólida y más liviana que su predecesora gracias a la utilización extensa de acero de alta resistencia en su estructura. La protección a los ocupantes en la Ram 1500 2019 mejora gracias a una exclusiva estructura de absorción de impactos frontales y a soluciones como bloqueadores de neumáticos que dirigen los rines hacia fuera de la cabina en caso de colisión. La capacidad de carga útil en la nueva Ram 1500 2019 aumentó en 22% en relación a su predesesora para un total de 2,300 libras. Ram nos dice que la nueva camioneta cuenta con más de 100 componentes de seguridad activa y pasiva, los que se traducen en los sistemas de seguridad que esperamos de un vehículo de su categoría y entre los que podemos mencionar el sistema de monitoreo de objetos en punto ciego, el sistema de advertencia de colisión frontal, el freno de alerta y control de balanceo del remolque, el aviso de pérdida de canal, un sistema de estacionado automático perpendicular y paralelo al que FCA llama ParkSense y control descenso mediante sensores ultrasonido. El interior de la nueva Ram 1500 2019 toma como punto de inicio el exitoso diseño de la versión anterior, luciendo apto para una pickup y elegante y resistente a la vez. El mayor tamaño de la Ram 1500 redunda en beneficio de sus pasajeros. En el interior se destaca una enorme pantalla táctil de 12 pulgadas, completamente configurable, divisible en dos partes y colocada verticalmente al estilo de los más recientes modelos de Volvo. Aún no somos fanáticos del selector de cambios rotatorio que apareció en el modelo anterior y que regresa en la Ram 1500 2019, pero, ¿quién va a quejarse de la cantidad de espacio que libera en la consola central?



El ejecutivo nos dio las razones por las cuales su nueva Ram 1500 supera a la competencia.

1. Diseño distintivo. Nadie va a confundir la Ram 1500 con ninguna otra camioneta.

2. La cabina más silenciosa del segmento.

3. La experiencia de manejo más suave gracias a nuestra suspensión de aire que permite balancear cualquier carga a la que se enfrente.

4. El mejor interior comparable al de autos de lujo.

5. Es la pickup más duradera del marcado.

6. Y Ram cuenta con la mayor lealtad entre camiones 1500 en el mercado.

Manley terminó dejando abierta la posibilidad de una versión de alta performance de la Ram 1500 equipada con el motor del Dodge Challenger Hellcat. Pero no se despidió sin recordarnos, como respuesta una pregunta sobre si es posible desafiar la supremacía de Ford en el mercado de camionetas pickup fullsize, que “ nada es sagrado”.



