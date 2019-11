"Tiene la cara pelada y no podrá trabajar": el inmigrante peruano al que atacaron con ácido y terminó con quemaduras de segundo grado

Mahud Villalaz no podrá regresar a su trabajo como soldador hasta que la piel de su cara sane completamente.

"Este horrible ataque fue hecho por un racista. Recupérese pronto", escribió uno. "Espero que encuentres consuelo al saber que a la gente le importas. No interesa el color de la piel", dijo otro.

"Me dijo que estaba aquí ilegalmente"

Villalaz contó que en la noche del viernes aparcó su auto en las afueras de un restaurante. Al salir del vehículo un hombre se le acercó y le dijo que no podía aparcar en el lugar. Al percatarse de su error, Villalaz se llevó el auto a otra parte de la calle, pero al volver a cruzarse con el extraño, este lo acusó de "venir a invadir EEUU" y a gritarle frases racistas como "¡regresa a tu país!"

"Del dolor tuve que ir corriendo al restaurante a echarme agua en la cara", dijo a Univision. "El hombre me dijo que por qué venía aquí ilegalmente y yo le respondí que no podía cuestionar mi estatus, que yo soy ciudadano americano. Se enojó mucho".

"Siempre le digo que no se gana nada al discutir con personas que tienen un odio interno, porque están desesperadas por sacarlo afuera", comenta.

Discurso antiinmigrante

En declaraciones a Univision Noticias, Darryl Morin, presidente de la coalición Forward Latino (con sede en Wisconsin), dice que este ataque no es aislado, sino que "tiene una correlación directa" con el discurso antiinmigrante del presidente Donald Trump.

"Continuamos viendo un aumento de los crímenes de odio en todo EEUU. Trump y sus seguidores deben entender que su peligrosa retórica antiinmigrante tiene consecuencias no solo para los inmigrantes, sino para los propios ciudadanos estadounidenses", argumenta el activista, cuya organización ha ayudado a los Villalaz a manejar solicitudes de prensa y obtener asesoramiento.



Los grupos de odio antiinmigrante en Estados Unidos crecieron un 57% en 2017 y pasaron de 14 a 22, según el estudio anual The Year in Hate and Extremism publicado por Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización que monitorea los crímenes de odio en el país. Ese año, el número total de este tipo de crímenes ascendió de 917 a 954.