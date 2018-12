Un hombre arrestado y una profesora despedida tras decirle a los niños que Santa no existe

Un hombre de 31 años fue arrestado este fin de semana luego de que entrara a una iglesia y dijera a un grupo de menores que Santa Claus no existe. El incidente, que se produjo en Texas, ocurrió varios días después de que una profesora de niños de primer grado de un colegio en Nueva Jersey hiciera lo mismo y fuera expulsada del centro.

El alcalde de la ciudad, Scott Cain, reaccionó al incidente en su cuenta de Facebooy y escribió que es mejor "no meterse con Santa".

Por su parte, una profesora sustituta fue despedida a principios de diciembre de manera casi fulminante en Nueva Jersey luego de que dijera a sus alumnos de primer grado que Papá Noel no es real.

La maestra, cuyo nombre no ha sido difundido, no solo dijo a los niños que Santa no es verdad, sino que también hizo lo mismo con otros personajes como el Conejito de Pascua o el Hada de los dientes.