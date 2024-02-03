Elecciones en El Salvador: votantes se preparan para cambiar democracia por la "seguridad" de Bukele

Hay pocas dudas sobre quién ganará las elecciones presidenciales de El Salvador cuando los votantes acudan a las urnas este 4 de febrero de 2024.

Nayib Bukele tiene la iniciativa de cara a la votación habiendo tomado una serie de decisiones llamativas desde que llegó al poder en 2019, como convertir el bitcoin en moneda de curso legal, emitir políticas a través de las redes sociales y, lo más importante, declarar a nivel nacional un “estado de emergencia” en respuesta a la violencia de las pandillas.

PUBLICIDAD

El experimento de Bitcoin prácticamente ha fracasado. Pero eso no ha afectado sus perspectivas de victoria.

La razón: la mayoría de los salvadoreños se sienten más seguros. Bajo el gobierno autoritario de Bukele, la tasa de homicidios ha disminuido oficialmente, muchos vendedores ambulantes ya no pagan el impuesto a las pandillas y los taxistas no están tan preocupados por los secuestros o las agresiones. Y eso ha llevado a la amplia popularidad de Bukele en todo el país. En una encuesta de principios de enero de 2024, el mandatario estaba por delante con un 71%. En otras palabras, es un candidato seguro.

Pero esta sensación de seguridad ha tenido un costo. El programa de Bukele para frenar el crimen ha provocado una erosión de los derechos civiles: decenas de miles de personas han sido detenidas en una ofensiva contra el crimen organizado y los encarcelados han sido sometidos a hacinamiento y presuntos abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura.

Los críticos también señalan la ruptura de los controles y equilibrios democráticos en todo el gobierno desde que Bukele asumió el cargo por primera vez. Reemplazó a miembros del poder judicial con aliados y se postula nuevamente para presidente a pesar de que la ley constitucional prohíbe un segundo mandato presidencial consecutivo.

Entonces, cuando los salvadoreños voten, se enfrentarán a la pregunta: ¿Vale la pena la seguridad a corto plazo que ofrece Bukele por el grave retroceso de la democracia que está teniendo lugar en El Salvador?

Un mural que representa al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adorna un edificio residencial en el barrio Zacamil de San Salvador, El Salvador, el viernes 17 de noviembre de 2023. Imagen Moises Castillo/AP

Abuso presidencial de poder

El retroceso de las normas democráticas por parte de Bukele ha sido implacable. Tan pronto como su partido político Nuevas Ideas obtuvo una supermayoría en la legislatura, purgó a cinco magistrados de la Corte Suprema y destituyó al fiscal general, acciones que le han permitido reinterpretar artículos de la Constitución salvadoreña que le prohíben presentarse a estas elecciones.

PUBLICIDAD

De hecho, hay seis artículos de la Constitución que prohíben a los presidentes cumplir un segundo mandato consecutivo. Bukele apuntó específicamente al artículo 152, que estipula que los presidentes no pueden buscar la reelección inmediata si en el mandato anterior duraron más de seis meses.

Bukele eludió la regla al tomar licencia de sus funciones presidenciales el 30 de noviembre de 2023, una medida ampliamente considerada como un truco ya que todavía estaba haciendo campaña y manteniendo los atributos de su cargo, como la inmunidad presidencial y un destacamento de seguridad. Él y miembros de su administración también señalaron un llamado “artículo oculto” en la Constitución que le permitiría postularse nuevamente, pero los expertos legales internacionales han refutado tal laguna.

Como académico que estudia la política comparada y la violencia en el Sur Global y Estados Unidos, he estado siguiendo la difícil situación de la democracia en El Salvador durante muchos años. Mi documento de trabajo en 2022 sobre el retroceso democrático de Bukele señala, además de su remodelación de la Corte Suprema y el despido del fiscal general, legislación que obligó a jubilar a jueces y fiscales mayores de 60 años. Esto paralizó el juicio por la masacre de El Mozote de 1981, un trauma persistente de la guerra civil salvadoreña.

La historia de violencia de El Salvador

Bukele fue elegido después de dos presidentes que representaban al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un antiguo grupo rebelde que ahora es un partido político reconocido. Al igual que Bukele, ambos presidentes intentaron durante años negociar con las pandillas mientras tomaban medidas enérgicas contra ellas, ofreciendo beneficios a los pandilleros encarcelados a cambio de la opinión del Estado sobre cómo y dónde ocurría la violencia de las pandillas. Ninguno de los dos tuvo éxito.

PUBLICIDAD

De hecho, para la mayoría de los salvadoreños, la violencia física ha sido una parte frecuente de la vida diaria durante generaciones. He escrito sobre la masacre de indígenas y trabajadores de 1932 y la guerra civil de 1980 a 1992 como coyunturas críticas que informan la política salvadoreña contemporánea. La guerra obligó a las familias a huir a Estados Unidos, donde niños y jóvenes formaron pandillas para protegerse y luego finalmente fueron deportados de regreso a El Salvador. La violencia de las pandillas, así como la violencia estatal, han hecho que El Salvador sea un país inseguro en el siglo XXI.

La agenda de seguridad de Bukele y la violación de los derechos civiles

El “plan de control territorial” de Bukele, lanzado en 2019 poco después de su elección, hizo poco para disminuir la violencia de las pandillas. Entonces, después de que las pandillas asesinaran a 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022, Bukele declaró el “estado de emergencia”. Dirigido no sólo a las pandillas sino también a los periodistas y a cualquiera que Bukele considere oposición, el estado de emergencia ha visto, durante los últimos 22 meses, la suspensión de muchos derechos constitucionales, incluido el derecho de reunión, el debido proceso y la privacidad en las telecomunicaciones.

A finales de 2023, más de 74,000 personas fueron encarceladas como resultado de la represión, y se estima que menos de un tercio de los arrestados durante el estado de emergencia eran miembros de pandillas. Muchos otros fueron acusados sin pruebas adecuadas: según el testimonio de vecinos, sobre la base de antecedentes de arrestos o simplemente por tener tatuajes, como me dijeron muchos salvadoreños en mi trabajo de campo de 2024.

PUBLICIDAD

Y una vez en prisión, abundan los abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura, el suministro inadecuado de alimentos y las malas condiciones sanitarias, según grupos de derechos humanos. Los familiares de las personas encarceladas que he entrevistado dicen que para mantener con vida a sus seres queridos, se espera que envíen alimentos, ropa y productos de higiene en paquetes a la prisión a un costo de entre 100 y 300 dólares al mes, a pesar del salario mínimo mensual nacional de sólo $365.

Mientras tanto, las mujeres, los niños, las personas LGBTQ+ y otras personas en todo El Salvador siguen siendo víctimas.

Mis entrevistas en enero de 2024 en varias partes de El Salvador sugieren que la policía y el personal militar se han apoderado de terrenos anteriormente controlados por las pandillas, reemplazando la violencia de las pandillas con violencia estatal.

Video Jorge Ramos explica cómo Nayib Bukele ha cambiado su postura para mantenerse en el poder en El Salvador

La opinión pública y el regreso a la dictadura

Muchos salvadoreños dicen que se sienten más seguros desde que Bukele instauró el estado de emergencia, ahora llamado “estado de excepción”. Una encuesta de diciembre de 2023 encontró que la mayoría de los ciudadanos ahora está más preocupado por la economía. Bukele programó bien el anuncio de su represión, justo después de que su popularidad comenzara a decaer.

Pero más recientemente, he hablado con docenas de partes interesadas de la sociedad civil –incluidos trabajadores de derechos humanos, periodistas, exlegisladores y actuales empleados gubernamentales– que dicen que la imagen de un El Salvador eminentemente más seguro no refleja las vidas de los salvadoreños que viven tras las rejas o en comunidades explotadas por la policía y las fuerzas armadas.

PUBLICIDAD

Aun así, el 4 de febrero es probable que los salvadoreños pasen por alto esos abusos y voten a favor de la seguridad de la mayoría. Y, hasta cierto punto, ¿quién puede culparlos? Después de años de guerra civil y luego guerra de pandillas, muchos salvadoreños están traumatizados por la violencia. La promesa de seguridad es convincente, incluso si eso significa vivir en una dictadura.

Pero si la comunidad internacional reconoce la legitimidad de las elecciones, lo hará a pesar de graves irregularidades constitucionales y procesales. Los esfuerzos de Bukele por desmantelar esas salvaguardias ya han dejado al régimen de El Salvador en un terreno inestable. Un nuevo mandato del electorado podría empujar a Bukele aún más hacia un camino autoritario.

* Mneesha Gellman es profesora asociada de ciencias políticas, Emerson College.