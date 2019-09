Twitter bloquea las cuentas de Raúl Castro, su hija y medios afines al régimen cubano

Twitter no se ha pronunciado al respecto. Cubadebate y Mesa Redonda, dos de los medios sancionados, señalaron que la red social les notificó que sus cuentas habían sido suspendidas, pero no les indicó por qué razón tomó tal decisión. En su página de internet Cubadebate reclamó que ocurrió “en un momento de prioridad informativa para Cuba” y afirmó que no es la primera vez que suspenden su cuenta.