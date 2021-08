"Ven a salvarme, estoy bajo el cemento": sobrevivientes narran la tragedia del terremoto en Haití

" Soy el único cirujano", dijo el doctor Edward Destine, cirujano ortopédico citado por The New York Times, señalando un quirófano provisional de chapa ondulada instalado cerca del aeropuerto de Les Cayes. "Me gustaría operar a 10 personas hoy, pero no tengo los suministros necesarios", dijo, enumerando la necesidad urgente de gotas intravenosas e incluso de los antibióticos más básicos.