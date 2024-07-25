Elecciones en Venezuela 2024: por qué no se puede votar desde EEUU y otras claves de los comicios de hoy domingo

Video Así está el panorama en Venezuela a pocos días de las elecciones presidenciales: esto dicen las encuestas

El gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrenta hoy domingo un serio desafío político en unas elecciones presidenciales que podrían darle seis años más en el poder o acabar con décadas de hegemonía chavista en el país sudamericano. Aquí, en este blog, te contaremos todo lo que pase.

En medio de la perenne crisis económica impulsora una masiva diáspora y las dudas sobre si aceptaría la derrota que auguran las encuestas, Maduro concurre contra el exdiplomático Edmundo González, quien reemplazó a la inhabilitada María Corina Machado.

Te contamos todo lo que debes saber sobre las elecciones en Venezuela.

¿Cuándo son las elecciones en Venezuela 2024?

Los venezolanos están llamados a votar este domingo 28 de julio pare elegir al presidente de la República para el período 2025-2031.

En las elecciones, Maduro busca su tercer sexenio consecutivo.

¿Quiénes son los candidatos en las próximas elecciones en Venezuela?

Además de Maduro, al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela, otros nueve candidatos se han postulado a la presidencia de Venezuela.

El principal rival de Maduro es el exdiplomático Edmundo González Urrutia, quien dio un paso al frente para ser el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras el veto a María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.



Los otros candidatos son: Javier Bertucci, Benjamin Rausseo, Enrique Márquez, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri, Claudio Fermín y José Brito.

¿Quiénes pueden votar en las próximas elecciones en Venezuela?

Más de 21 millones de venezolanos están registrados para votar, pero se espera que el éxodo de más de 7.7 millones de personas debido a la prolongada crisis, incluidos unos 4 millones de potenciales votantes, reduzca la participación.

¿Cómo se emite el voto en Venezuela?

El voto no es obligatorio en Venezuela y se realiza en máquinas electrónicas instaladas en casillas en escuelas y espacios públicos.

Las casillas electorales abren desde las 6:00 am (hora local) hasta las 6:00 pm y se mantienen abiertas mientras haya electores en fila, de acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Los votantes deben ubicar su centro de votación en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), ingresando su cédula de identidad.

Al llegar a la casilla la identidad del votante es revisada y confirmada y se le asigna una máquina de votación.

En las máquinas se muestran las boletas electrónicas. Las normas electorales de Venezuela permiten que las fotos de los candidatos aparezcan en las papeletas electrónicas dentro de Venezuela, así como en las boletas impresas para los que votan en el extranjero.

Las caras de los candidatos pueden aparecer múltiples veces dependiendo de cuántos partidos lo apoyen. La papeleta de este año tiene 38 fotos, cada una con el nombre del candidato y el partido debajo.

Video Elecciones de Venezuela: Nicolás Maduro aparece 13 veces en la boleta

Los votantes venezolanos están también acostumbrados a ver muchos candidatos en las pantallas táctiles utilizadas en las elecciones del país sudamericano.

¿Cómo pueden votar los venezolanos desde el exterior?

De los casi ocho millones de venezolanos que viven fuera de su país, alrededor de cinco millones son mayores de edad y podrían votar, pero solo 69,000 están registrados para hacerlo, señaló a EFE Estefanía Parra Anselmi, miembro del Comando, que agrupa a los opositores que residen en España.

Según Parra, en España hay entre 600,000 y 800,000 venezolanos en edad de votar, la mayoría de los cuales no podrá hacerlo por las dificultades para inscribirse.

Los costosos y lentos requisitos previos del gobierno para registrarse, la falta de información y la prueba obligatoria de residencia legal en el país de acogida impidieron a muchos emigrantes registrarse para votar.

Los venezolanos en Estados Unidos se enfrentan a un obstáculo insalvable: los consulados, donde los ciudadanos en el extranjero normalmente depositarían sus votos, están cerrados porque Caracas y Washington rompieron relaciones diplomáticas después de la reelección de Maduro en 2018.

¿Cómo se realiza el conteo de votos en Venezuela?

Las máquinas de votación en Venezuela están “integradas con diversos software y en computador asignado en cada mesa (de votación) reside la información necesaria que se envía al CNE”, dice el consejo.

Tras emitir el voto, la máquina guarda un archivo digital que sirve como conteo y se envía al CNE. “Después de tener cierta cantidad de actas transmitidas, se contabilizan los votos”, dice el sitio web consejo.

Además del conteo digital de votos, a través de un software, tras emitir su voto en las máquinas electrónicas, éstas también proporcionan un recibo en papel.

Estos recibos deben depositarse en las urnas dentro del colegio electoral, y es otra forma de llevar un conteo de votos. Sin embargo, en elecciones anteriores, el consejo electoral nunca hizo públicos los recuentos de votos en papel producidos por las máquinas de votación.

Los resultados de las elecciones se darán a conocer cerca de las 2:00 a.m (hora local) del día siguiente de las elecciones. Es decir, la madrugada del lunes 29 de julio, dice el sitio web del consejo.

¿Bajo qué condiciones se celebran las elecciones presidenciales en Venezuela?

Unas elecciones presidenciales más libres y justas parecían una posibilidad el año pasado, cuando el gobierno de Maduro acordó trabajar con la coalición PUD para mejorar las condiciones electorales.

Un acuerdo sobre las condiciones electorales le valió al gobierno de Maduro un amplio alivio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a sus sectores estatales de petróleo, gas y minería.

Pero las esperanzas de una mayor igualdad de condiciones comenzaron a desvanecerse poco después, cuando las autoridades dijeron que las primarias de la oposición eran contrarias a la ley y más tarde comenzaron los arrestos de defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición.

Un grupo de expertos respaldado por la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela ha denunciado que el gobierno ha incrementado la represión de críticos y opositores antes de las elecciones, sometiendo a sus objetivos a detenciones, vigilancia, amenazas, campañas difamatorias y procesos penales arbitrarios.

La campaña de María Corina Machado ha denunciado cierres y represión de hoteles y restaurantes que los reciben en su gira por el país.

El gobierno también ha utilizado su control de los medios de comunicación, el suministro de combustible del país, la red eléctrica y otras infraestructuras para limitar el alcance de la campaña Machado-González.

Las crecientes acciones emprendidas contra la oposición llevaron al gobierno del presidente Joe Biden a principios de este año a poner fin al alivio de las sanciones que había concedido en octubre.

