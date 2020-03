Salvadoreños rompen la cuarentena para exigir la ayuda que prometió Bukele: "Nos estamos muriendo de hambre"

“Ya tengo tres semanas sin trabajar y si no trabajo no tengo cómo mantener a mi familia, cómo darles de comer” , se queja Jorge Sandoval, un obrero de 35 años que trabajaba en la construcción de un centro comercial en Apopa. Jorge tiene esposa y cuatro hijos, es el único que sostiene económicamente a la familia. “Me ha tocado prestar dinero. Estoy aquí para ver si me pueden resolver algo”, dice este obrero que tampoco tiene contrato formal con la empresa que trabajaba.

Un reparto complicado

Andrés Martínez, de 67 años, es un vendedor de paletas y sorbetes que no ha salido a vender desde que comenzó la cuarentena, el 21 de marzo pasado. “La señora que me da el producto intentó sacarme un permiso con la policía, pero le dijeron que por mi edad no se podía”, cuenta ese hombre que a diario deambula por las calles de San Salvador para ganar entre 10 y 15 dólares diarios. Don Andrés si aparece en la lista de beneficiarios. “Yo no creía que me lo iban a dar, pero gracias a Dios me lo dieron. Es una gran ayuda porque no he salido a vender nada”.