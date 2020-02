Los cuatro hipopótamos de Pablo Escobar son ya 80 y su número seguirá aumentando

Shurin dijo que hay tres opciones para lidiar con la probable sobrepoblación de hipopótamos en Colombia: no hacer nada y dejarlos en paz, aunque eventualmente representen un peligro para el medio ambiente; cazarlos y matarlos “algo que no es popular con la gente de Colombia porque los hipopótamos tienen un valor turístico y atraen a la gente” y la tercera opción, dijo, es capturarlos y enviarlos a zoológicos, “pero eso es carísimo y no hay recursos para financiar su alimentación y la Agencia Ambiental de Colombia no tiene recursos para hacer nada”.