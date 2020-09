Los archivos extraviados de una brutal masacre en El Salvador: Bukele promete buscarlos y desclasificarlos

Se trata de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país centroamericano, que libró una cruenta guerra civil de 1980 hasta 1992 en la que murieron cerca de 75,000 personas y hubo centenares de desaparecidos. Han pasado casi cuatro décadas y todavía el caso sigue investigándose y las heridas no han sanado.

"Nosotros vamos a desclasificar voluntariamente estos archivos, porque creemos que ya no tienen valor estratégico", añadió el mandatario salvadoreño en un intento de apaciguar la fuerte reacción que ha tenido el portazo de los militares al juez Jorge Guzmán.

Según Bukele, los archivos que busca el juez del caso no se encuentran en la sede del Estado Mayor.

"En cualquier momento de estos cuarenta años, los archivos se pudieron haber destruido o llevados a otro lugar. No, no están en el Estado Mayor de la Fuerza Armada", afirmó Bukele, comprometiéndose a llevar los documentos a la Fiscalía en caso de que los encuentren.

“Yo no los estoy escondiendo porque no me sirve de nada un medio papel del Mozote”, expresó.