El jefe de la Policía de El Salvador y líder de la guerra contra las pandillas muere al estrellarse su helicóptero

"El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo", escribió el presidente Bukele en referencia a la guerra contra las pandillas y el controvertido estado de excepción impuesto durante su gestión.

Video Lo que se sabe de la caída del helicóptero oficial de El Salvador en el que murieron nueve personas

El comisionado general Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil de El Salvador y uno de los principales líderes de la guerra contra las pandillas, murió el domingo al estrellarse el helicóptero en que viajaba.

"Lamentamos confirmar el fallecimiento de todas las personas que viajaban en el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el cual se estrelló en Pasaquina, La Unión", escribió la Fuerza Armada salvadoreña.

El presidente Nayib Bukele no tardó en arrojar sombras sobre el caso. "Lo ocurrido no puede quedar como un simple 'accidente', debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias", escribió el mandatario en X.

"El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo", agregó Bukele, en referencia a la guerra contra las pandillas y el controvertido estado de excepción impuesto durante su gestión y que los críticos denuncian por los generalizados abusos de los derechos humanos.

Quiénes murieron en el helicóptero de Arriaza Chicas en El Salvador

La Fuerza Armada no detalló inicialmente las identidades de los fallecidos, salvo por Manuel Coto, un exbanquero investigado por un desfalco de $35 millones que era "trasladado bajo custodia policial" tras haber sido capturado en Honduras.

La agencia AFP informó poco después que en el incidente también murió el subdirector de Investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero, el subdirector de Áreas Especializadas Operativas, comisionado Douglas Omar García, y el cabo Abel Antonio Arévalo.

El Ministerio de la Defensa dijo que además fallecieron los tenientes pilotos Alexis Quijano y Jonathán Raymundo Morán, así como el sargento Gerson Batres.

Video Univision entra a la megacárcel de Bukele: celdas de presos sin colchonetas ni cobijas

El estatal Canal 10 lamentó la muerte del periodista David Cruz, quien también era jefe de comunicaciones del ministerio de Seguridad. En un reporte que brindó desde la frontera, Cruz dijo que había lluvia.

Arriaza Chicas fue subdirector de Áreas Especiales, jefe de la División de Finanzas y subjefe de la División de Investigación Criminal de la PNC, a la que ingreso como parte de la primera generación de oficiales en 1993.

El ahora fallecido se formó en la Escuela de las Américas en Estados Unidos y se graduó en la Escuela de Carabineros de Chile, en 1989.

Con información de AFP y EFE.

