Brenda, Morena y Lara: un espantoso triple feminicidio que estaría vinculado al narcotráfico sacude a Argentina

Miles de personas marcharon este sábado en Buenos Aires y otras provincias de Argentina para reclamar justicia por el brutal asesinato de tres jóvenes mujeres en un municipio de las afueras de la capital, un hecho que ha conmovido al país y que según las autoridades obedecería a un acto de venganza de una banda de narcotraficantes argentinos y peruanos.

Familiares de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, de 20, y de Lara Gutiérrez, de 15, torturadas y descuartizadas en un acto "aleccionador" de una banda de criminales, reclamaron justicia en una procesión acompañada por movimientos feministas, partidos de izquierda y miles de personas.

“Queremos que paguen los que hicieron este crimen horroroso. Están matando a las mujeres como si no les importa”, afirmó a a la AP Del Valle Galván, tía de una de las víctimas, Lara Gutiérrez, de 15 años.

Gutiérrez, Verdi y Del Castillo fueron encontradas sin vida el miércoles sepultadas en el jardín de una casa de esa localidad bonaerense. Según las autopsias, sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas cuatro días antes, en lo que habría sido una emboscada, según las investigaciones.

“Hoy se llevaron tres chiquitas. Y si seguimos dejándolos, nos van a llevar la vida”, manifestó Antonio del Castillo, abuelo de Morena y Brenda, quien afirmó confiar en la justicia. “Yo no quiero irme a mi casa sin una respuesta”.

Ya fueron detenidos cinco presuntos implicados, tres hombres y dos mujeres, y se divulgó la fotografía del supuesto líder que ordenó matar a las mujeres, un joven de nacionalidad peruana de 20 años.

Varias personas sostienen una foto de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, mientras protestan por su tortura y asesinato, que las autoridades atribuyen a bandas de narcotraficantes, durante una manifestación convocada por grupos feministas en Buenos Aires, Argentina, el sábado 27 de septiembre de 2025. Imagen Gustavo Garello/AP

Un triple feminicidio transmitido por Instagram

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre cuando abordaron una camioneta engañadas con una supuesta oferta de trabajo. Fueron conducidas a una casa en la periferia sur de Buenos Aires, donde las torturaron para luego asesinarlas y enterradas en el lugar. Sus cuerpos fueron hallados cinco días después, el miércoles 24.

Según el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, las víctimas creían que iban a una fiesta. Las torturas y asesinatos fueron transmitidos por redes sociales a un grupo cerrado de 45 personas, reveló el funcionario, que calificó el hecho como un acto "aleccionador" por un presunto robo de droga.

El funcionario indicó que “el viernes (19 de septiembre) a la tarde un grupo de hombres de una organización criminal se acercó a la casa de Florencia Varela, cavó un pozo y cuando las chicas llegaron a esta casa fueron asesinadas con esta escena de tortura que padecieron”. Esa vivienda actuaba como un lugar de venta de estupefacientes.

Florencia Varela es una localidad situada unas 16 millas al sur de la capital argentina.

Las autoridades creen que delincuentes de nacionalidad peruana y argentina están vinculados con el triple homicidio. Las autoridades dijeron que los detenidos serán interrogados el jueves por el fiscal a cargo de la investigación.

Manifestantes piden justicia

Los rostros de las tres víctimas plasmados en pancartas, fotografías y remeras acompañaron una ruidosa marcha donde sonaron con furia los tambores de los movimientos feministas al grito de "¡Vivas nos queremos!".

"Nuestras vidas no son descartables", "Narco-femicidio", rezaban algunos de los carteles.

La columna de manifestantes — integrada en su mayoría por mujeres— marchó debajo de una débil pero incesante lluvia desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, acompañando a familiares de las víctimas. Otras tantas se movilizaron en otras ciudades del país como Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán.

“Gracias a todos, a mis vecinos, a la gente del barrio, a la familia, todos estamos unidos acá. Gracias de parte de mi hija”, expresó emocionada Estela, madre de Lara.

"Lara era una nena buena de apenas 15 añitos, iba a la escuela y le gustaban mucho los peluches, los ositos", dijo a la agencia AFP una tía de la misma joven.

Una mujer sostiene una imagen de Lara Gutiérrez y pide justicia por el triple asesinato de las tres jóvenes. Imagen Gustavo Garello/AP



"En los barrios no queremos más pibas (jóvenes) muertas", rezaba uno de los carteles junto a la fotografía de la adolescente. Las tres víctimas vivían en un barrio empobrecido de la periferia de la capital argentina.

"En nuestro barrio hay pobreza, pero lo que se dice de Lara no es verdad", afirmó su tía al rechazar que su sobrina tuviera nexos con la droga o la prostitución. "Queremos justicia, que no se tape nada, que salga a la luz toda la verdad para que paguen los responsables, no tenemos miedo", dijo a AFP.

"Hay que proteger más que nunca a las mujeres", dijo a la prensa el padre de Brenda, Leonel del Castillo, al frente de la manifestación. Antes había lamentado "no haber podido reconocer" el cuerpo de su hija debido a las marcas de la tortura.

El poder del narcotráfico ha avanzado en las últimas décadas en el país sudamericano, especialmente en barriadas marginales de la capital y en localidades cercanas situadas en la provincia de Buenos Aires.

Este triple crimen "es el síntoma de una degradación y descomposición social que hay que tomarse muy en serio", opinó la socióloga Lucía Cavallero, miembro de la organización feminista 'Ni una Menos'.

Con información de AFP y AP.

