Familiar de Grupo Fugitivo: "No se encontraron cinco cuerpos, solamente eran fragmentos"

Pasaron cuatro días desde la desaparición de cinco integrantes de la formación musical Grupo Fugitivo en Reynosa, en la frontera norte de México, hasta que las autoridades confirmaron que los cuerpos de cinco hombres asesinados encontrados horas antes correspondían a los músicos y su representante.

Pero el dolor y la incertidumbre no acabaron entonces para sus familiares, quienes rechazan la versión de la Fiscalía estatal hasta no conocerse los resultados de las pruebas de ADN practicadas a los cadáveres.

Aseguran que se enteraron de la supuesta aparición de sus familiares asesinados por la prensa, en lugar de ser informados antes por fuentes oficiales.

Y es por ello que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que las autoridades federales asuman el caso en lugar de la Fiscalía de Tamaulipas, que anunció la detención de más de una decena de personas supuestamente vinculadas al cartel del Golfo como presuntos responsables.

Univision Noticias entrevistó a una familiar del músico Víctor Manuel Garza, quien prefirió no hacer pública su identidad por su propia seguridad, pero que aseguró que continuarán con su búsqueda hasta que una prueba oficial les confirme que el joven no continúa con vida.

¿Cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con Víctor Manuel?

El último día que lo vimos fue el domingo [25 de mayo] por la tarde. Tenemos entendido que los contrataron para dar una “tocada” a las 10:00 p.m. Ya después dejaron de recibir mensajes y perdimos el contacto con ellos.

¿Cuándo fueron conscientes de su desaparición?

Fue el lunes. Hasta entonces, pensamos que quizá llegaban en la mañana, o que habían ido a desayunar… Pero cuando pasaron las horas, nos dimos cuenta de que no era normal. Su esposa me dijo que no sabía nada de él, que le marcaba y no le entraba la llamada. Ahí nos dimos cuenta de que los demás familiares también estaban preguntando, pero no había información de ninguno.

Uno de los cantantes del grupo fue el único que se salvó al haber llegado después al lugar donde fueron citados para actuar. ¿Qué información les ha podido aportar él?

Realmente, le preguntamos cuándo salió de dar su declaración, pero él dice que no sabe nada. Que se le hizo tarde, preguntó por la dirección donde los habían citado, y que al llegar ahí, no había nadie. Que les estuvo llamando, pero ya nadie contestó. Y desde entonces no hemos sabido nada de él. Ya se le fue a buscar, pero no se encuentra en su domicilio [medios mexicanos reportaron que podría haber abandonado Reynosa para salvaguardar su seguridad].

¿Y cuál fue la respuesta que les dieron las autoridades al denunciar la desaparición?

Todos nos reunimos para ir a la Fiscalía [del estado de Tamaulipas] para ver qué solución daban. Ellos llevan un protocolo que se tiene que seguir, y nos dijeron que estaban investigando y trabajando en ello. Pero cuando nos entramos por las redes sociales de que habían encontrado esos cinco cuerpos, fue algo bien, bien fuerte.

¿Ninguna autoridad les había informado antes?

Así es. A nosotros no se nos había comunicado nada.

Al día siguiente, la Fiscalía ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que esos cinco cuerpos eran el de Víctor Manuel y sus cuatro compañeros. ¿Tampoco se les informó previamente a los familiares?

No, nosotros seguíamos sin saber nada. Habernos enterado por la prensa fue muy difícil, porque ¿cómo es posible que llegue esa información primera a una red social, a la prensa, sin antes habérnoslo contado a nosotros? ¿Y cómo puedes hacer una afirmación tan fuerte como que son sus cuerpos, sin antes haber hecho las pruebas pertinentes de ADN? Para ese entonces, ni siquiera tenían todavía las muestras de ADN de los familiares…

Boletín de búsqueda de Víctor Manuel Garza. Imagen Fiscalía del estado de Tamaulipas



¿Cuándo les tomaron esas muestras y cuándo esperan tener los resultados?

Nos las tomaron ya después de la rueda de prensa. Y pues tenemos que esperar todavía, no nos han dado un estimado [para conocer los resultados]. Nada más tenemos que esperar.

¿No les pidieron explicaciones a las autoridades por esa descoordinación en la comunicación de novedades en la investigación?

Sí, hablamos con ellos y les exigimos saber cuáles eran sus pruebas. ¿En qué se basaron para haber hecho esa afirmación? Pero pues no había nada. Ellos anunciaron lo que habían encontrado, pero realmente en el predio no había cinco cuerpos como tal, solamente eran fragmentos y no correspondían a cinco cuerpos.

¿Cómo saben eso ustedes?

Porque ya después nos mostraron esos restos que habían encontrado.

¿Y por qué ustedes están convencidos de que no se trata de sus seres queridos?

Para empezar, yo no puedo asegurar ni negar nada hasta que no se haga el debido proceso. Se necesita realizar las pruebas de ADN antes de hacer una aseveración tan grave.

¿Ustedes siguen confiando en el trabajo que está haciendo la Fiscalía estatal?

Me reservo esa respuesta. Pero sí estamos solicitando la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones de manera inmediata y nos podamos reunir con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela.

Y a la espera de tener esos resultados de ADN con fecha indefinida, ¿cómo viven con la incertidumbre?

Realmente, seguimos buscando. No hemos parado ni vamos a parar las búsquedas, porque no hay datos que realmente nos confirmen que [los cuerpos encontrados] son ellos, por las inconsistencias que ha habido. Hemos buscado en diferentes sectores y hemos tenido el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, que han estado con nosotros desde el principio, y de diferentes autoridades.

¿Piensan en algún motivo por el que alguien podría querer desaparecer a sus familiares? ¿El grupo había recibido alguna amenaza o tenía algún enfrentamiento abierto?

Por nuestra mente pasan muchas cosas estos días, en base a todo lo que se escucha en redes sociales. Pero pues realmente puedo decir tantas cosas… al final del día, el mundo en el que vivimos es un mundo muy duro y todos estamos a expensas de que algo nos pueda pasar.

La Fiscalía informó de la detención de nueve personas supuestamente vinculadas con el cartel del Golfo [este lunes, se arrestó a otros tres hombres, entre ellos el presunto autor intelectual]. ¿Qué interés podría tener este cartel en Grupo Fugitivo?

Realmente, tenemos muy poca información al respecto. Estamos esperando a ver qué mención nos hacen de eso, pero no podemos todavía adelantar nada.

Los familiares de algunos de esos detenidos han denunciado que no tienen nada que ver con el crimen organizado y han salido a protestar para pregonar su inocencia. Incluso el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dijo que la Fiscalía podría estar “fabricando culpables” para simular la resolución del caso y no evidenciar el problema de inseguridad.

Hemos escuchado y leído al respecto, pero no podemos afirmar o negar nada.

Víctor Manuel Garza toca el requinto, una guitarra pequeña, en Grupo Fugitivo. Imagen Cortesía familia Víctor Manuel Garza

¿Cómo es Víctor Manuel y desde cuándo se dedica a la música?

Él es un hombre de familia, alegre y bromista. Cumplió 22 años la semana pasada [ya desaparecido], tiene esposa y tres hijos. Siempre cuento que aprendió a tocar guitarra viendo videos de YouTube. Es un chavo que siempre quiere hacer algo si ve alguna necesidad. Ahora que hubo inundaciones en Reynosa, estuvo llevando comida, ropa, Siempre está viendo cómo ayudar a los demás.

¿Desde cuándo forma parte de Grupo Fugitivo?

Ya tenían muchos años juntos, porque antes de ese grupo estaban en otro. Todos ellos son de Reynosa. Él es requintista en el grupo.

Siguen buscándolo, y con la esperanza de encontrarlos con vida.

Seguiremos hasta que se demuestre lo contrario, porque hasta ahora no se ha encontrado nada. Han sido momentos bien difíciles para todos, pero aun con el dolor, tenemos una fe y esperanza inquebrantables de que los vamos a encontrar pronto, y seguiremos buscándolos.

¿Qué le piden a las autoridades como familiares?

Pedimos que la gente siga moviendo el caso en redes sociales, que se comparta y nos sigan apoyando para difundir esta información de que los seguimos buscando para dar más rápido con ellos. Y a las autoridades, les pedimos el apoyo y el acompañamiento de la seguridad correspondiente, porque somos familiares de desaparecidos y necesitamos protección para seguir con la búsqueda.

¿Los familiares están recibiendo amenazas?

Eso es algo que se ha dado desde el principio.

¿Es por ello que prefiere no dar su nombre en esta entrevista?

Es por la situación, porque hemos estado recibiendo muchos mensajes y llamadas. Más que nada por seguridad.

