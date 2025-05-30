Cómo uno de los integrantes de Grupo Fugitivo se salvó de ser asesinado como el resto de la formación musical mexicana

Video ¿Qué se sabe del sobreviviente del Grupo Fugitivo tras la desaparición de sus compañeros?

El estado mexicano de Tamaulipas continúa conmocionado tras confirmarse el asesinato de cinco de los miembros de Grupo Fugitivo, una formación de música regional originaria de la ciudad de Reinosa.

Sus cadáveres fueron hallados cuatro días después de que desaparecieran tras ser citados para realizar una actuación privada.

PUBLICIDAD

Las autoridades no han aportado más información oficial desde que este jueves revelaron que cinco cuerpos hallados la noche antes correspondían a los integrantes del grupo, y que nueve personas detenidas están presuntamente relacionadas con el Cartel del Golfo.



El caso continúa repleto de incógnitas. Familiares de las víctimas, que niegan que tuvieran ningún vínculo con el crimen organizado, critican precisamente la falta de transparencia de los responsables de la investigación y el hecho de que no fueran informados antes de que las autoridades dieran a conocer los detalles a la prensa.

Entre las lagunas de información, hubo también inicialmente cierta confusión sobre quiénes eran las víctimas. Dado que se anunció que eran cinco las personas en paradero desconocido, diversos medios reportaron que se trataba de los cinco músicos y cantantes que forman el grupo.

Sin embargo, hubo uno de ellos que se salvó de la tragedia.

¿Quién es la quinta víctima en el caso de Grupo Fugitivo que no era integrante de la formación musical?

Las dudas sobre sus identidades se dispararon cuando la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas publicó los boletines con los datos y fotografías de las cinco personas desaparecidas.

Se trataba de Francisco Xavier Vázquez, de 20 años; Nemesio Antonio Durán, de 40 años; Víctor Manuel Garza, de 21; José Francisco Morales, de 23; y Livan Edyberto Solís, de 27.

Sus imágenes en las fichas demostraron que no todas coincidían con las fotos promocionales publicadas en las redes sociales del grupo en las que aparecían los cinco miembros, por lo que los familiares de los músicos aclararon entonces que no eran los cinco integrantes a quienes se buscaban.

PUBLICIDAD

“Son cinco desaparecidos: cuatro del grupo y el representante del grupo, que es el que les tomaba las fotos”, explicó a Canal 6 la hermana de Francisco Morales.

Dicho representante, que también actuaba como fotógrafo del grupo, era Livan Edyberto Solís.

"En las fotografías solo salen los cantantes, él estaba atrás de la cámara, pero él también está privado de su libertad", explicó su hermana al mismo medio.

¿Quién es el único sobreviviente de Grupo Fugitivo tras el asesinato del resto de integrantes?

Mientras se buscaba a los cinco desaparecidos, otra de las incógnitas que surgió entonces fue saber quién de los cinco miembros se había salvado de la tragedia y cómo lo logró.

En el último video y fotos publicados en las redes oficiales de Grupo Fugitivo horas antes de su desaparición, de hecho, sí aparecen los cinco músicos en el puente internacional Reynosa-Hidalgo, en la frontera con Texas.

"Nos vemos en un rato más en McAllen, Texas. Puro Fugitivo cruzando fronteras (no se crean, nada más la foto en el lado (mexicano), pero esperemos un día poder extendernos a los Estados Unidos", escribieron en la publicación.

Los familiares aclararon entonces que Carlos González, uno de los dos cantantes del grupo, no estaba desaparecido, supuestamente, porque habría llegado más tarde que el resto al lugar donde fueron citados para actuar.

Se desconoce el motivo por el que habría llegado más tarde o por qué el grupo decidió irse sin él, pese a ser uno de los vocalistas.

“Solo sé que se llama Carlos, nos dijo que le mandaron la ubicación (del lugar en el que los citaron), que llegó tarde y no había nadie en el lugar. Nos dice que era un terreno baldío y que por eso se fue a su casa”, explicó el martes Rubén Isaac Valdez, primo del otro vocalista, Francisco Vázquez.

PUBLICIDAD

Según el canal Imagen TV, González no pudo en ese momento comunicarse con sus compañeros, y fue por lo que optó por regresar a su domicilio.

“Nosotros no sabemos quién los contrató o dónde iban a tocar," comentó. "Carlos solo nos dio la ubicación donde los citaron y eso es todo, no sabe más”, agregó Valdez en respuesta a preguntas de periodistas reunidos ante la Fiscalía de Tamaulipas.

¿Dónde se encuentra Carlos González, el miembro de Grupo Fugitivo que escapó a la tragedia?

Poco más se sabe sobre el único sobreviviente del grupo, ya que ni él ni sus familiares directos han realizado declaraciones públicas desde el suceso. Algunas personas cercanas declararon a medios locales que “está a salvo”, sin ofrecer más detalles.

"Después de la entrevista que tuvo con las autoridades, se pierde prácticamente la comunicación con él (...). No ha estado presente en ninguna de las manifestaciones ni búsquedas (de sus compañeros del grupo), se señala que es por su seguridad", informó desde Reynosa este viernes a Univision la periodista Karina Portilla.

"Se sugiere que él es sacado de Reynosa por su propia seguridad", agregó.

En las redes sociales de Grupo Fugitivo, Carlos González es presentado como “primera voz” de la formación. También cuenta con un canal en YouTube como artista en solitario, en el que solo cuenta con dos videos correspondientes a una canción titulada "Listos pa la guerra".

En su rueda de prensa del jueves, el fiscal de Tamaulipas no hizo ninguna referencia a González ni si había podido ofrecer alguna información que ayude a esclarecer lo sucedido.

PUBLICIDAD

Aunque las autoridades tampoco hicieron mención de este punto, colectivos que participaron en la búsqueda de los entonces desaparecidos aseguraron que el grupo habría sido engañado al ser citado para la supuesta actuación, haciéndose eco en parte de las declaraciones de González.

"Se les manda citar en una dirección, al momento que llegan no existía tal palapa como referían, estaba en abandono. Posteriormente, llega otro integrante y refiere que (el resto de) los integrantes no estaban", declaró el miércoles a Milenio TV Edith González, miembro del colectivo Amor por los Desaparecidos, quien calificó lo sucedido como “una coartada para llevárselos”.

Mira también: