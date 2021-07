La historia de una familia rechazada en México, que no puede volver a su país y ‘vive en un limbo' en el aeropuerto de Panamá

"No se les ha dado ningún trato inhumano... se les permite usar el teléfono y otras facilidades; pero Panamá no puede admitirlos porque no tienen residencia en el país, no tienen visa para ingresar... ni tenían a Panamá como destino final", detalló Migración Panamá en redes sociales negando señalamientos a medios de comunicación sobre presuntos maltratos.