Este diputado fue suspendido por besar los senos de su pareja durante sesión virtual del Congreso

“Estoy muy avergonzado, muy mal”, dijo Ameri en diálogo con radio Con Vos de Buenos Aires. “No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso porque se puso prótesis hace unos días... Yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática”.

"Le di un beso en las tetas, eso es todo, la verdad que no pasó de eso", añadió, al tiempo que admitió que lo que sucedió fue "grave", teniendo en cuenta que pasó "en el medio de una sesión".

"No me queda más que pedirle disculpas a los diputados y a las diputadas y pedirle disculpas a la sociedad, es algo que uno no hace adrede, es un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas", recalcó.