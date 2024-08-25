¿"Transición" o "normalización"? La encrucijada tras las cuestionadas elecciones en Venezuela

Video Quién dirige el Tribunal Supremo venezolano al que Maduro pidió el peritaje del resultado electoral

"Es como una carretera que termina en una Y: o agarra el camino autocrático definitivo y de cierre —o sea, la cubanización de Venezuela— o vamos a un proceso de transición democrática", explicó a la agencia AFP Benigno Alarcón, politólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

La 'vía institucional' de Maduro, criticada por observadores locales y extranjeros

El ente electoral dio a Maduro como ganador con el 52% de los votos, por encima del 43% que dijo había logrado el candidato de la coalición opositoria, Edmundo González Urrutia. No mostró las actas que lo sustenten y, habiendo pasado poco más de tres semanas, sigue sin hacerlo.

La oposición liderada por María Corina Machado asegura que González Urrutia ganó la elección con más del 60% y como prueba ha mostrados las actas que recopiló en las mesas de votación en todo el país.

Días después de las elecciones, Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "certificar" el resultado, un fallo "inapelable". Una maniobra que fue puesta en entredicho por observadores locales y extranjeros, pues es ampliamente considerado que tanto el máximo tribunal como el Consejo Nacional Electoral (CNE) sirven al chavismo.

La oposición dijo que cualquier sentencia judicial al respecto sería "ineficaz y nula". "Estarían violando los derechos inalienables de los electores", señaló en una carta.

Presión en las calles

Katiuska Camargo, activista social en la gigantesca barriada de Petare, en Caracas, asegura por su parte que hay un "psicoterror" impuesto por el chavismo para disuadir cualquier protesta. "Nadie quiere morir en las calles", expresa.

El día después de la elección, tras el resultado, se reportaron manifestaciones en zonas populares, antiguos bastiones chavistas. Hubo 25 muertos, 192 heridos y más de 2,500 detenidos.

"Las movilizaciones pacíficas pueden terminar tornándose violentas, bien por la desesperación de la gente o por la represión del Estado", dijo Alarcón. "Puede terminar escalando la violencia, lo que no es bueno para nadie".

Y también presión internacional

Benigno Alarcón y Edward Rodríguez coinciden en que, además de la calle, es necesaria más presión internacional, tomando en consideración la alerta de una posible nueva ola migratoria. Ya casi 8 millones salieron en la última década huyendo de la crisis.

Estados Unidos, la Unión Europea, varios países de la región y organismos multilaterales exigen más transparencia en el escrutinio.

Una negociación poco probable hasta ahora

Maduro ha descartado negociar con Machado, a quien tacha de "fascista". González ha pedido al mandatario "ponerse de lado" y dar paso a una transición.

"Ha habido países que han hecho transiciones en contra de las instituciones del Estado", reparó Alarcón, que citó la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. "Decidió desconocer los resultados de un plebiscito y pocas semanas después se produjo un golpe de Estado que lo sacó del poder. Aquí puede pasar cualquier cosa".

"De poco sirve que un general quiera reprimir si los que tienen que reprimir no lo hacen", siguió el profesor. "Poco importa que el fiscal ordene la detención de unas personas si los tribunales, la policía no lo terminan haciendo", agregó sobre algo que, hasta el momento, no se ha visto de forma amplia en el país.

Edward Rodríguez explicó que, si bien "Maduro quiere volver a una normalidad", busca igualmente fortalecer su posición en una eventual mesa de diálogo con "mayor represión, mayor intolerancia".

