El Gobierno de México confirma que el exsecretario de Defensa Cienfuegos está acusado de 5 cargos de narcotráfico

Poco antes del anuncio de Ebrard, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró como "un hecho muy lamentable" la detención de Salvador Cienfuegos "acusado por vínculos con el narcotráfico" . El mandatario aseguró entonces no tener más datos sobre el caso y pidió esperar la información que darán las autoridades estadounidenses a las 5:30pm ET.

"No hay ninguna investigación en México en su contra que tenga que ver con el narcotráfico" , indicó AMLO, para recordar que el arresto de Cienfuegos tiene su origen en una investigación de la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna , exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, y donde también se condenó a Joaquín 'El Chapo' Guzmán .

En su "mañanera", AMLO prometió que todos los funcionarios en activo que resulten involucrados en este caso, "como en el de García Luna", serán suspendidos y, si procede, puestos a disposición de las autoridades competentes. "No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo" , subrayó.

Las autoridades estadounidenses todavía no han explicado el motivo de la detención de Cienfuegos este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Sin embargo, funcionarios del gobierno mexicano confirmaron a Univision Noticias que l a agencia antidrogas estadounidense, la DEA, pidió su captura. Una oficial federal de EEUU contó al The New York Times que el exministro mexicano se enfrentará a cargos por drogas y lavado de dinero.