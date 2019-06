Ebrard: "México ganó tiempo y evitó aranceles" a cambio de reducir flujo de migrantes hacia EEUU en 45 días

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró este martes en una rueda de prensa que su gobierno está concentrado en "dar resultados" para cumplir lo acordado hasta ahora con Washington: reducir en 45 días el flujo migratorio de centroamericanos hacia Estados Unidos o de lo contrario, discutir un plan de "tercer país seguro". Ebrard negó que existan otros "acuerdos secretos", horas después de que Trump mostró una hoja con "elementos adicionales no anunciados" por México de lo discutido el 7 de junio en Washington .

El canciller mexicano reveló que durante la negociación para evitar la imposición de aranceles, EEUU presentó una propuesta de Tercer País Seguro. México respondió que no tenía interés en adoptar ese plan, que consiste en recibir a solicitantes de asilo mientras completan su trámite en EEUU y requeriría la aprobación del Senado mexicano.

"La estrategía de Tercer País Seguro se estaría aplicando si fracasamos" , dijo Ebrard. "En 45 días se discutiría el acuerdo migratorio y no el de tarifas". Él aseguró que durante la reunión del viernes 7 de junio en Washington, la delegación de EEUU estuvo conforme con establecer un acuerdo bilateral para dar protección a los refugiados.

Marcelo Ebrard señalo que si EEUU no está satisfecho con la reducción de números de inmigrantes tomará una “decisión discrecional” pero "después de consultar a México”.

El canciller aseguró que entre las negociaciones con la delegación estadounidense no se discutió algún tipo de apoyo concreto para aceptar más personas que buscan asilo, como lo hace el gobierno de Turquía al acoger a más de tres millones de refugiados sirios.

Por la mañana Ebrard reconoció, durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, que el flujo migratorio hacia México ha crecido mes a mes y el gobierno mexicano pretende evitar que esto siga ocurriendo a través de un sistema de gestión migratoria ordenado, regularizado y sistemático. Explicó que uno de sus planes es lograr un registro confiable de cuántos migrantes entran al país y bajo qué condiciones, y advirtió que quienes no se registren o tengan antecedentes delictivos serán retornados.

No existe acuerdo secreto

En la misma rueda de prensa, el canciller Ebrard negó que exista un "acuerdo secreto" o adicional con el gobierno de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump mostrara una hoja de un supuesto acuerdo con México y mencionara que algunos puntos no se habían dado a conocer de manera completa por parte el gobierno mexicano.

"No hay nada más que no esté aquí. En el documento está todo lo que se habló y no tenemos nada que ocultar", dijo el canciller señalando el informe que contenía una cronología detallada que Ebrard envío este martes al Senado mexicano sobre la agenda de negociaciones de la semana pasada. México fue obligado a participar después de que el presidente Donald Trump amenazara con aumentar los aranceles a los productos mexicanos a menos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometiera a reducir el flujo de centroamericanos que llegan a la frontera sur.