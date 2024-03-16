67 cadáveres: entierro masivo en Ciudad Juárez con decenas de cuerpos sin identificar

Video Madre mexicana busca desesperada a sus cinco hijos: cuatro de ellos desaparecieron tras un retén policial

Autoridades de la fronteriza Ciudad Juárez, en México, sepultaron en el panteón San Rafael a 67 cadáveres tras semanas o meses sin ser identificados o reclamados.

En su mayoría son víctimas de homicidio, señalaron representantes del Servicio Médico Forense (Semefo). Héctor Manuel Jacob Hernández, perito coordinador de la Zona Norte, informó que la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses obtuvo la autorización del Ministerio Público para llevar a cabo la inhumación masiva, debido al estado de descomposición de los cuerpos.

Integrantes de Servicios Periciales y Ciencias Forenses inhuman la Fosa Común del panteón San Rafael en Ciudad Juárez, este viernes en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua (México).



Según la información, los cuerpos correspondían a 13 mujeres y 54 hombres, todos ellos sepultados en fosas individuales y caja de madera, y tienen la información suficiente para permitir ubicarlos en caso de que alguien los reclame.

Jacob Hernández no descartó que muchos de estos cuerpos sean de migrantes que fallecieron en esta frontera. “Pueden ser personas migrantes de países vecinos, o migrantes internos de otros estados, nunca descartamos esas hipótesis, ni damos por concluida ninguna posibilidad”, explicó.

Abundó que actualmente es común la búsqueda de mujeres migrantes desaparecidas, cuyas familias empiezan a investigar si están en esta frontera y en su búsqueda se incluye a los cuerpos resguardados por el Semefo.

Autoridades mexicanas de la fronteriza Ciudad Juárez sepultaron este viernes en el panteón San Rafael a 67 cadáveres tras semanas o meses sin ser identificados o reclamados, en su mayoría víctimas de homicidio, señalaron representantes del Servicio Médico Forense (Semefo).



“Por cuestiones logísticas de distancia, a veces no se pueden acercar con nosotros, pero hacemos la atención vía remota para obtener los datos de sus familiares y a través de las embajadas nos hacen llegar los perfiles para poder realizar nosotros los cotejos”, indicó.

La inhumación se realizó en una parte aislada del panteón San Rafael, a unos 5 kilómetros al sur de la mancha urbana de Ciudad Juárez.

Más cadáveres enterrados en Ciudad Juárez en los próximos días

El perito indicó que se prevé llevar a cabo otra inhumación con una cantidad similar de cadáveres en los próximos días, una vez que se obtenga la autorización por parte de la Fiscalía estatal.

En su mayoría son víctimas de homicidio, señalaron representantes del Servicio Médico Forense (Semefo).



Explicó que el proceso de inhumación garantiza que existan todos los datos para saber si alguno de los cuerpos sepultados corresponde al familiar de alguien que lo esté buscando.

“El primer contacto sería con el Ministerio Público, que él ordene que se haga entrevista con la familia, que nos dé toda la historia de vida de su ser querido que anda buscando. Ahí recopilamos la información para nosotros poder hacer confrontas con todos los cuerpos que tenemos y entonces hacer la identificación”, dijo.

Agregó que en caso de ser necesario se toman muestras a la familia buscadora para poder hacer un cotejo genético con los cuerpos que ya han sepultado o los que aún tienen en resguardo. “Por protocolo tenemos que tomar muestra de todos los cuerpos y obtener perfil genético de todos”, indicó.

Ciudad Juárez, entre las más violentas del mundo

El experto dijo que debido al alto número de cuerpos que tienen sin identificar, en ocasiones realizan hasta tres inhumaciones grupales como esta por año. “Depende del tipo de caso, de las autorizaciones del Ministerio Público, que ahorita estamos trabajando de la mano con la Fiscalía para que se logren más inhumaciones”, agregó.

En 2023, Ciudad Juárez fue ubicada como la décima urbe en la clasificación de las más violentas del mundo, con una tasa de 77.4 homicidios por cada 100,000 habitantes y un total de 1,163 asesinatos cometidos en el año.

Estas acciones se dan en medio de la crisis a nivel forense del país, pues los propios cálculos del Gobierno indican que se han recuperado los restos de más de 50,000 personas, pero están sin identificar.

Más cuerpos

Por otra parte, autoridades del estado mexicano de Chihuahua informaron este viernes del hallazgo de tres cuerpos más en un terreno que funge como cementerio clandestino cerca de la frontera con Estados Unidos, por lo que suman ya 17 cuerpos exhumados en los últimos seis meses.

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua halló los restos de otras seis personas en el predio, cerca del límite entre Ciudad Juárez y la urbe estadounidense de El Paso, Texas, de los que tres estaban en estado de descomposición y otros tres ya como osamentas. Esas se suman a los primeros ocho restos hallados en septiembre pasado.

El fiscal de Distrito Zona Norte del Estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, expuso a los medios que se realiza una "intensa búsqueda" tras una denuncia anónima realizada el pasado 13 de febrero mediante una manta colocada en un puente del Viaducto Gustavo Díaz Ordaz, en el poniente de Ciudad Juárez.

"¿Cómo que quieren sacar a Martín, alias 'Pitufo', del Cereso (la cárcel del Centro de Readaptación Social)? Si tiene su cementerio (con) más de 30 muertos enterrados", decía la manta.

Aunque los restos encontrados en el último mes estaban a menos de un kilómetro de la frontera, la autoridad no ha aclarado si eran migrantes.

El fiscal Salas ha indicado que la investigación realizada tras la denuncia anónima sugiere que hay más de 30 cuerpos, y que se estableció un programa de búsqueda de restos sin especificar en qué partes de la ciudad.

