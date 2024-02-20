Un niño y dos mujeres mueren en un ataque armado contra migrantes en México

Video Alertan sobre el aumento de secuestros y ataques sexuales en contra de inmigrantes en Tamaulipas

Al menos tres migrantes murieron en un ataque armado contra el grupo de camionetas en que se dirigían a la frontera con Estados Unidos, según confirmó el fiscal general de Justicia del estado mexicano de Sonora, Gustavo Salas Chávez.

En declaraciones a periodistas, Salas negó las informaciones que apuntaban a que la cifra de fallecidos por el ataque habría sido de 50.

“No existió jamás ese número de personas, ni siquiera que hubieran transitado por la zona en ese momento. Lamentablemente, sí tenemos que confirmar la noticia del deceso de tres personas, un menor y dos mujeres”, detalló el fiscal.

Las víctimas del ataque son un niño ecuatoriano de cuatro años y dos mujeres, una de nacionalidad peruana y otra hondureña.

Ataque a camionetas con migrantes que iban a la frontera con EEUU

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 15 de febrero, cuando varias camionetas con decenas de migrantes salieron del poblado de La Reforma con destino a la frontera con Estados Unidos.

Según el fiscal de Sonora, las investigaciones preliminares han establecido que al menos tres vehículos, con entre 11 y 14 migrantes cada uno, fueron atacados por sujetos fuertemente armados.

El Ejército mexicano ha detenido a ocho personas con armas de grueso calibre que fueron puestas bajo investigación por su probable participación en el ataque a los migrantes.

Además, hay heridos que también fueron detenidos, ya que presuntamente eran las personas que estaban trasladando a los migrantes hacia la frontera y fueron puestos bajo investigación por la Fiscalía General de la República por el delito de tráfico de personas.

El ataque armado se produjo en el camino entre los municipios de Altar y Sáric, a unas 31 millas de la frontera estadounidense, en una ruta utilizada para llevar a personas y familias indocumentadas a través del desierto hacia Arizona, en Estados Unidos.

La noticia no se conoció hasta tres días después, cuando el despacho de abogados 1800Migrante, con sede en Nueva York, informó la tarde del domingo que de acuerdo con la versión de dos testigos había más de 50 migrantes entre las víctimas.



“Nosotros nunca dijimos cuántos muertos y heridos hubo, eso lo tienen que aclarar las autoridades mexicanas, lo que nosotros establecimos con base a la declaración de dos testigos es que hay más de 50 víctimas del incidente porque era un número superior de migrantes el que estaba siendo transportado hacia la frontera con Estados Unidos, cuando ocurrió el ataque”, aseguró William Murillo, director del despacho, en declaraciones a EFE.

El director de 1800Migrante dijo que afortunadamente muchos de los sobrevivientes lograron escapar de la zona del ataque, llegaron al muro y cruzaron hacia Estados Unidos, desde donde los contactaron para conocer cómo están sus familiares.

Según Murillo, los sobrevivientes indicaron que el grupo de migrantes era de más de 50 personas y que la mayoría eran ecuatorianos, aunque también había peruanos, hondureños, guatemaltecos, venezolanos y brasileños.

