'Doña Carmelita', la mujer de 104 años que venció por segunda vez al covid-19

Según informó el canal colombiano Noticias RCN , la mujer había contraído el virus en junio de 2020 , pero no fue necesario hospitalizarla; en ese momento, fue aislada junto a otros residentes del asilo San José de Tunja, donde reside desde hace 25 años.

Noticias RCN asegura que la evolución de la mujer “fue sorpresiva para los médicos y el personal de salud. Doña 'Carmelita', como la llaman cariñosamente, no necesitó de respiración mecánica, pero sí de un alto flujo de oxígeno”.

“ Aunque yo esté vacunado, el virus todavía va a entrar a mi cuerpo . Lo que va a pasar es que sí me voy a enfermar, nos vamos a seguir enfermando de covid indudablemente, pero vamos a tener una enfermedad menos grave ”, sostuvo.

Lemus-Martin recordó que el efecto de la vacuna no es inmediato. “Las personas piensan: me vacuno y automáticamente estoy protegido. No. Tarda un tiempo en lo que se empieza a producir la respuesta inmune”.