Los amarraban y golpeaban: autoridades de Ciudad de México investigan denuncias de presunto maltrato en un albergue para niños

Algunos de los testimonios citados califican la situación de “frustrante”. Uno de los trabajadores, cuyo nombre no es citado, indica: “No llevo un año, llevo 13 en estos temas, y se me hace frustrante el trato que tienen los niños en esta administración de la maestra Nadia Troncoso, nunca había visto esto. ¿Cómo creer que es digno tomarle una foto a un menor porque se hizo pipí?”. Otro denunciante añade: “ No hay sensibilidad, no hay empatía, para todo le toman foto a los niños. Hasta cuando les dan medicamentos”.