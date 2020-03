"Amor en tiempos del covid-19": el gobierno de Nicaragua responde al virus con una marcha política

En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, anunció que “ no ha establecido, ni establecerá ningún tipo de cuarentena ”, porque “gracias a Dios no se ha registrado ningún caso”.

“ Es importante no asistir a grandes reuniones donde la transmisión puede ser más activa . El principal temor es que, aunque esta enfermedad tiene una alta transmisibilidad y baja mortalidad, su gran capacidad de contagio supere la capacidad instalada de las unidades de salud”, dijo a Univision Noticias el experto, quien ha sido consultor para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y encargado del control epidemiológico en África Subsahariana.

Pese a la importancia del documento, en el que los expertos del Minsa trazan una ruta para enfrentar el virus, el protocolo no fue dado a conocer por el gobierno.

“Es un documento que está bien elaborado, que tiene los aspectos técnicos que tienen que ser abordados. El principal problema que veo es la falta de transparencia. La institución no debe de limitarse a tratar de resolver este problema sin contar con la población”, criticó el epidemiólogo Valdez.



Sin embargo, el gobierno sandinista no se ha inmutado ante la proyección de su Ministerio de Salud. La administración pública no ha suspendido ninguna actividad y las campañas de prevención en medios de comunicación no han tenido mayor difusión.