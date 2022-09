Por tercera vez en 37 años la Ciudad de México enfrenta un terremoto el mismo día

En la calle, los gestos generalizados eran de susto e incredulidad. Al bajar las escaleras, se alcanzó a escuchar el estallido de un transformador al fondo. No hay señal, de nuevo, así que no hay manera –por lo pronto– de comunicarse con los seres queridos. Queda solo esperar que “no news, good news” y que esta vez el terremoto no haya sido tan destructor.