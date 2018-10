5 consejos para que cuidar de un familiar sea una experiencia satisfactoria

El rol del cuidador familiar no es diferente de otros roles importantes que podemos desempeñar en nuestra vida –novia o novio, madre o padre– excepto por una cosa: no viene cubierto con el envoltorio de la felicidad. Uno no comparte entusiasmado con sus compañeros de trabajo que su madre tiene cáncer de pulmón, ni tampoco le dice a sus vecinos con alegría que a su esposo le acaban de diagnosticar Alzheimer.