Trump anuncia un acuerdo con la Unión Europea que fija un arancel de 15% a las importaciones del bloque

El presidente Donald Trump dijo este domingo que había alcanzado un marco de acuerdo comercial con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Hemos llegado a un acuerdo. Es un buen acuerdo para todos", dijo Trump a los periodistas tras reunirse con Von der Leyen en su resort de golf en Turnberry, Escocia. La jefa del Ejecutivo europeo también calificó el pacto como un "buen acuerdo".

El acuerdo comercial en principio establece un arancel del 15% sobre la mayoría de los bienes europeos, incluidos los automóviles, anunció Trump. El pacto también incluye que la Unión Europea invierta fuertemente en los sectores de la energía y equipamiento militar de Estados Unidos, según Trump. El presidente dijo que el bloque prometía una inversión extra de $600,000 millones.

El acuerdo permitirá “reequilibrar, pero también facilitar el comercio en ambos lados”, declaró por su parte Von der Leyen.

El arancel acordado es superior al 10% que buscaban los europeos, aunque menor al que había dicho inicialmente Trump y al de otras tasas impuestas a varios países asiáticos.

Antes del encuentro, Trump prometió cambiar lo que calificó como “una transacción muy unilateral, muy injusta para Estados Unidos”.

“Creo que el principal escollo es la equidad”, dijo, y añadió: “Hemos tenido muchos problemas con el comercio con Europa, muchos problemas”.

Von der Leyen señaló que, en conjunto, EEUU y la UE representan el mayor volumen de comercio del mundo, con cientos de millones de personas y billones de dólares en juego. Trump agregó que, con tales cifras “vale la pena intentarlo”.

La presidenta de la Comisión Europea dijo que Trump era “conocido por ser un negociador duro y un experto en cerrar acuerdos”, lo que llevó al presidente a intervenir con un “pero justo”. Ella agregó que, si lograban el acuerdo, “creo que sería el mayor que cualquiera de nosotros haya alcanzado”.



El pacto parece ser solo un marco y deja aún muchas cuestiones sin resolver, según The New York Times, pero baja las tensiones entre dos viejos aliados en una de las relaciones económicas más importantes del mundo.

Durante meses, Trump ha amenazado a gran parte del mundo con fuertes aranceles, en parte para reducir los déficits comerciales de Estados Unidos con muchos de sus principales socios comerciales y en parte como un arma para negociar otros asuntos.

El acuerdo llega justo antes de la fecha límite fijada por el gobierno de Trump para aplicar nuevos aranceles mucho más elevados desde el próximo viernes.

Sin un acuerdo, la Unión Europea había advertido que respondería con aranceles sobre cientos de productos estadounidenses, desde carne de res y repuestos para automóviles hasta cerveza y aviones Boeing.

Con información de AFP, AP y The New York Times.

