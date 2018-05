Llevó a su familia a comer y luego embistió el restaurante con su auto matando a dos de ellos

Pero no fue así. Self, un expolicía de 62 años que se había convertido en un investigador privado, estampó un auto contra el restaurante matando a dos personas: su propia hija, Katelyn Self y a su hijastra Amanda Self. La primera, de 26 años, era agente de la oficina del alguacil del condado Gaston y la segunda era una enfermera madre de dos hijos.