Condenan a seis meses de prisión a un hombre en Florida por negarse a desbloquear su celular

Fue esa orden la que llevó a Montanez ante un tribunal, donde el juez le pidió que desbloqueara los teléfonos, lo cual rechazó nuevamente, o simplemente no pudo hacer porque no recordaba los códigos de acceso para los dispositivos. Sea como sea, pasará casi los próximos seis meses en la cárcel por no permitir que la policía explore sus teléfonos en busca de pruebas que no parecen necesitar.