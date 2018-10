Vishnu Viswanath y Meenakshi 'Minaxi' Moorthy, la pareja de India que murió la semana pasada trágicamente al caer por un precipicio en el Parque Nacional Yosemite estaba, al parecer, tomándose una selfie, según dijo el hermano de Viswanath a la agencia de noticias Associated Press (AP).

El popular mirador Taft Point, de donde cayeron 800 pies hacia abajo estas dos personas, es conocido por sus espectaculares vistas panorámicas y allí los visitantes puedes caminar hasta el borde de una cornisa que no tiene pasamanos.

Su última foto

"Ella estaba muy cerca del borde, pero se veía como si estuviera pasándola bien", señaló el hombre Oakland. "Me dio susto porque no había pasamanos. Yo ni estaba cerca de acercarme tanto a ese borde, pero ella se veía cómoda, no parecía angustiada ni nada".