El helicóptero que llevaba a una novia se estrella, pero ella decide seguir con la boda

No salió como ella lo había planeado, pero al final se casó. Una novia brasileña dio al final el 'sí, quiero', pese a que el helicóptero en el que se desplazó hasta la ceremonia se incendió tras estrellarse. El accidente dejó tres heridos, pero no de gravedad, por lo que decidió no cancelar el casamiento.

Los hechos ocurrieron en la ciudad brasileña de Vinhedo, al noroeste de San Pablo, el pasado fin de semana. Las imágenes tomadas en el lugar muestran la entrada de la novia en el helicóptero frente a los invitados. Cuando ya la nave estaba cerca de tomar tierra, comienza a girar descontroladamente y acaba de manera brusca contra el suelo.



Tras el accidente, el helicóptero comenzó a arder, según explicaron los bomberos en un mensaje de Twitter, en el que especificaron que los pasajeros tuvieron tiempo de poder salir de la nave. En el incidente resultaron herido tres personas: el piloto, que sufrió heridas leves, un fotógrafo y un niño, que se lesionaron las manos.



Aparentemente el helicóptero rozó una torre de una construcción que simula un castillo. En la grabación se escucha que en el momento de caer, los invitados que estaban cerca comenzaron a gritar.

Los heridos fueron trasladados poco después en ambulancia para ser tratados, pero como su estado de salud no era grave, la novia decidió continuar con la celebración.





"Informamos que en el accidente ocurrido esta tarde los ocupantes fueron rescatados y prontamente atendidos. Todos invitados, novios y tripulantes están bien y el evento transcurre conforme a la solicitud de los propios novios. Nos mantenemos a disposición para ayudar a los involucrados y eventuales aclaraciones", dijo la empresa donde se realizó la celebración en un comunicado citado por Globo.com.

En diciembre de 2016, otra novia que viajaba también en helicóptero en Brasil murió al estrellarse. En el accidente también murió el resto de la tripulación. La mujer estaba embarazada de seis meses.



