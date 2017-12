La ola de denuncias de acoso sexual toca a la gastronomía: ahora apuntan al chef Mario Batali

El famoso chef Mario Batali, quien es dueño de un exitoso imperio de la industria gastronómica en Estados Unidos, se apartó de su empresa mientras que la cadena ABC lo suspendió del programa televisivo del que era copresentador a raíz de denuncias de comportamiento sexual inapropiado.

Este lunes, el chef y figura televisiva de 57 años, conocido por ser un impulsor de la cocina italiana en EEUU y ser el autor de más de una decena de libros, informó en un comunicado que se apartará por "un tiempo indeterminado" del grupo empresarial que posee junto a su socio, Joe Bastianich.

Las denuncias de cuatro mujeres por comportamiento sexual inapropiado del chef fueron publicadas por el sitio web especializado en gastronomía Eater. Tres de estas mujeres trabajaron en los restaurantes de Batali.

Una de las denunciantes dice que durante los dos años en los que trabajó para el chef, Batali la agarraba por detrás y la apretaba contra su cuerpo. Otro testimonio asegura que el chef la tocaba de manera inapropiada y que en una oportunidad la forzó a sentarse a horcajadas sobre él.





Una tercera mujer, también chef, alega que hace unos 10 años estaba en una fiesta en Nueva Orleans, Louisiana, en la que también se encontraba Batali, a quien quiso conocer por ser una figura relevante de la gastronomía. Luego conversar unos minutos con él, la mujer relata que alguien derramó vino sobre su pecho y que Batali comenzó a tocarle los senos mientras le decía algo como "deja que te ayude con eso".

Según la publicación, el chef fue amonestado formalmente por primera vez por conducta inapropiada en octubre pasado, cuando una empleada de Batali & Bastianich Hospitality Group (B&B) hizo una queja formal.

Este lunes se supo que el canal televisivo ABC, donde Batali es coanfitrión del programa 'The Chew' desde el año 2011, informó que apartó al chef de la emisión mientras se lleva a cabo una investigación sobre las denuncias.



"Hemos pedido a Mario Batali que se aleje de 'The Chew' mientras revisamos las denuncias que recientemente nos han llegado. ABC toma asuntos como este muy en serio ya que estamos comprometidos con un ambiente laboral seguro", dijo el canal a la agencia AFP.

Batali reaccionó este lunes mediante un comunicado en el que asegura que no reconoce a las cuatro mujeres que le denunciaron -debido a que hasta el momento no se han publicado los nombres- pero sí las conductas que ellas describen.

"Pido disculpas a las personas que he herido y maltratado. A pesar de que las identidades de la mayoría de las personas mencionadas en estas historias no me ha sido revelada, gran parte de la conducta descrita coincide de hecho con maneras en las que he actuado", dijo el chef en su mensaje y añadió: "Ese comportamiento estuvo mal y no hay excusas".





Según Eater, la compañía del chef (B&B) posee un verdadero imperio con 24 restaurantes. Además, Batali es dueño minoritario de la cadena de tiendas Eataly con cinco locales en EEUU, entre ellos uno en la exclusiva zona de Chelsea, en Nueva York.

Batali se suma a la ola de figuras denunciadas por comportamiento sexual inapropiado que comenzó en octubre pasado cuando decenas de mujeres hicieron públicas las agresiones sexuales a las que el poderoso productor de cine Harvey Weinstein, las había sometido.

Desde entonces, decenas de personalidades de la esfera del entretenimiento, la moda, la música, los medios de comunicación y la política han sido acusados públicamente de acoso, agresión sexual o violación.