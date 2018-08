7 estrategias que usó por décadas la Iglesia Católica para ocultar crímenes de sus curas pedófilos

En las entrañas de la Iglesia Católica del estado de Pennsylvania se creó un ‘Círculo del secreto’ . Ese nombre no lo inventaron los investigadores del FBI que han tratado de darle seguimiento legal a la gran tragedia de abusos, violaciones y actos violentos cometidos por 300 sacerdotes a más de 1,000 víctimas en esa zona del país. El nombre, ese ‘Circulo del secreto’, es una designación que acuñó el mismo obispo Donald Wuerl de Pittsburgh, ahora cardenal de Washington, en uno de los documentos guardados bajo llave en los que se refería al abuso infantil cometido por sus pares.

Solo un institucionalizado círculo de silencio podría haber permitido la cadena de abusos que se operó no solo por sacerdotes sino usando las instalaciones eclesiásticas como las parroquias, colegios, capillas, rectorías por décadas. Más allá del dolor y el trauma que provocaron a las víctimas, lo que relaciona a estos casos es una manera específica de cómo operó la iglesia ante ellos, estableciendo unos pasos concretos que agentes del FBI han revelado como si se tratara de las instrucciones para conseguir algún plan maestro.

1. Usaban eufemismo para lavar de culpa los actos perversos

En los libros en donde se llevaba el registro de los comportamientos de los cientos de curas contra los que llegaban quejas y denuncias, no se solía usar las palabras abuso sexual, violación o pedofilia. Los curas en realidad crearon un sistema de términos engañosos que parecían lavar de culpa sus faltas. Así, los actos sexuales delictivos violentos, por ejemplo, a menudo se describían solo como contacto "inapropiado" o "cuestiones de límites". La remoción temporal o permanente de un sacerdote del servicio a menudo se codificaba como "licencia por enfermedad" o "licencia".

2. Designaron a curas poco calificados y sin poder para investigar los casos

Cuando madres dolidas e indignadas llegaron a las diferentes diócesis a señalar a algún abusador que había acosado a sus hijos, la iglesia les aseguró que trataría el problema. Sin embargo, cada vez que se abrió un caso, las investigaciones fueron realizadas por clérigos no capacitados, sin ninguna autoridad para tomar determinaciones de credibilidad sobre otros miembros del clero.

La negligencia no solo trajo veredictos suaves y amañados frente a los curas abusadores, sino que además permitió que el supuesto personal de apoyo dispuesto para atender a las víctimas se convirtiera más bien en una manera efectiva de la iglesia de persuadir a las víctimas de que no hablaran ni denunciaran públicamente lo que les había ocurrido.

3. Enviaron a los señalados a sus propios “centros de tratamiento”

En centros como el Saint John Vianney Center, en Downingtown, Pennsylvania, el Saint Luke Institute en Maryland y el ‘Servants of the Paraclete’, en Nuevo México, no había un personal médico calificado. Todos los tratamientos se basaron en los "autoinformes" de los abusadores, quienes generalmente minimizaban o negaban su conducta delictiva. Como nunca se tuvo en cuenta la información y pruebas suministradas por las víctimas. Los abusadores se reportaban como personas sanas listas para ser regresados a sus labores normales.