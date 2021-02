Uforia #NewMusicPicks: ¡Otro viernes de música nueva!

Vacío - Luis Fonsi, Rauw Alejandro



¡Si te sientes empty, Luis Fonsi junto a Rauw Alejandro vienen a llenarte ese “Vacío”! Sorprendiendo a todos, este junte inesperado trae un romantic flow que te hará recordar ese sentimiento de tristeza cuando extrañas a un amor que ya no te corresponde. Combinando sus letras sentimentales con las icónicas líricas de la canción, “A Puro Dolor” del grupo Son By Four, no hay duda de que este tema será todo un éxito.

La Noche De Anoche - Bad Bunny, Rosalía



¡Llamen a los bomberos porque este dúo viene literalmente, ON FIRE! Prendidos en llamas, Bad Bunny y Rosalía, suben la temperatura con el estreno del video oficial de su worldwide hit, “La Noche De Anoche”. En colaboración con el talentoso director, Stillz, han logrado crear una romantic masterpiece, en el cuál demuestran un amor tan intenso que los hace arder en pasión. ¡No te olvides de que el que juega con fuego, se puede quemar!

C14TORCE IV - Cazzu



¿Qué sería el mes de febrero sin una nueva versión del tema “C14TORCE” de Cazzu? Por cuarto año consecutivo, la niña emo no se olvida de esos fanáticos que en estas fechas están padeciendo de desamor. Continuando su saga en honor a la antítesis del día de San Valentín, presenta con este cuarto volumen una slow trap song, que se basa en esas relaciones tóxicas que, aunque te hagan daño, tú decides seguir estando allí.

Historia De Ayer - Gerardo Ortiz



¡Que difícil es darse cuenta de que esa relación ya solamente es cosa del pasado! Derramando su dolor y frustración en su nueva rola, “Historia De Ayer”, Gerardo Ortiz nos canta sobre una persona que jugó con él y se marchó sin mirar atrás. Este tema forma parte de su nuevo álbum conmemorativo, “X Aniversario”, el cuál ya esta disponible en todas las plataformas digitales. ¡No te lo puedes perder!





Sunbathe - Miguel, Tainy



¡Vas a querer ponerte tus sunglasses porque esta colaboración brilla como el sol! El talentoso Tainy se une al cantante internacional Miguel, para romper barreras con su temazo, “Sunbathe”. Creando un R&B con sabor latino, esta jam se basa en esos amores que brillan en todos los aspectos de la vida y al estar con ellos sientes que te recargan con su energía positiva. ¡Es un must para tu playlist!

No Puedo Parar - NATI



You won’t be able to stop listening to this song! Directo desde Perú, la cantante NATI, debuta su primer sencillo, “No Puedo Parar”. Experimentando con sonidos R&B, pop y ritmos latinos, esta nueva promesa musical, llega a cantarnos sobre la adrenalina adictiva que se siente al estar en una relación secreta. Debido a la tentación, intenta seguir buscando el amor en esta situación tóxica y prohibida.

Más, Más, Más - Rolf Sánchez



¿Y qué si quiero de tu boca más? Tu playlist se va a encender con esta nueva canción de Rolf Sánchez, que además te hará olvidar el frío. El holandés-dominicano Rolf Sánchez le pone los sonidos latinos a este nuevo tema, con el que espera volver a estar en el #1 de los listados.





Te Estas Olvidando de Mi - Beret



Un flechazo directo al corazón, para partirlo en dos. Beret, con su guitarra y voz, nos hace recordar sus inicios con una conmovedora canción que busca recordar a ese amor que tuvimos y por alguna razón ya no está con nosotros, esa persona que nos olvidó. Una balada romántica que a muchos les sacará lágrimas.

La Boca - Arcángel, Farina



¡Farina, la nena fina, estrena canción! La colombiana estuvo presentando ‘La Boca’, su nuevo sencillo en Premio Lo Nuestro, encantando a todos los que vieron el show. Arcangel también hace parte de este sencillo que promete ser uno de los más sonados en 2021. ¿Qué es lo mejor que haces con tu boca? ¡No te puedes perder el video!

El Primo - Diferente Nivel



Estos 5 jóvenes de Diferente Nivel están cambiando el género del regional mexicano con su original forma de hacer música. Ahora llegan con ‘El Primo’, su nuevo material con una propuesta totalmente fresca, única, renovada y como su nombre indica: es algo diferente.

Giro 360 - El Chulo, Farruko



El Chulo y Farruko nos presentan un nuevo sencillo que fusiona el reggaeton con el Cubatón, para crear el sonido característico del cantante cubano. La fusión de voces de El Chulo y Farruko, junto al ritmo pegajoso de “Giro 360”, crea una combinación explosiva que seguro será un éxito.

Le Coco Ramos - Dueño



¿Quieres ser su dueño? La venezolana Le Coco Ramos nos hipnotiza con ‘Dueño’ su nueva canción en la que mezcla sonidos de R&B, Pop y Trap. La letra nos habla de esa persona que da todo por uno, que quiere hacer su vida juntos, pero con la que ya no estamos dispuestos a estar. ¿Cuántos se identifican con esta canción?

Marca MP – Despegando El Vuelo Vol 2



Después de ganar el Premio Lo Nuestro a mejor canción sierreña por ‘El Güero’, Marca MP presenta su nuevo EP, con todas las canciones originales, románticas y corridos, en el que ya aparecen las voces de los dos nuevos integrantes: Nitro que toca el requinto y hace segunda voz, y Esteban Salcedo, el tubero. Si te gusta el regional mexicano, esto te va a encantar.

New Artist



Núcleo (Álbum) - VF7

¡Con tan solo 13 años, VF7, llega a comprobarle a sus colegas que they have nothing on her! Debutando su primer álbum de estudio, “Núcleo”, la artista más joven del género urbano demuestra su evolución musical con 10 temas inéditos. Contando con la participación de Lunay y Jay Wheeler, este nuevo proyecto viene cargado de ritmos trap, dancehall, R&B y reggaetón clásico. ¡Seguro que te va a encantar!