Uforia #NewMusicPicks: ¡Natti Natasha, Daddy Yankee, Los Dos Carnales, Omega X y Camilo estrenan música nueva!

¡And the award for best son of the year goes to… EL FANTASMA! Este Día del Padre, este exponente del género regional, lo celebra a lo grande con el lanzamiento de su EP titulado, “Las De Mi Apa”. Compuesto de cuatro temas grabados en mariachi, este EP es dedicado a su “viejo” y está hecho para que todos puedan disfrutarlo en honor a esos papás luchadores y especiales en este gran día. ¡No te lo puedes perder!