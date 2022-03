¿Por qué Daddy Yankee no baila en sus conciertos? Una bala cambió su vida para siempre

En sus shows, Ramón Luis Ayala Rodríguez (nombre real del reggaetonero) ha puesto a bailar a más de uno con temas como ‘Gasolina’, ‘Lo que pasó, pasó’, 'Despacito', 'Dura', 'No me dejes solo' y ‘Ella me levantó’; sin embargo, sus seguidores han notado que él no baila en sus conciertos o videos musicales.