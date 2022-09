Uforia #NewMusicPicks: ¡Tini, Paulo Londra, Los Dos Carnales, BLACKPINK estrenan música nueva!

NO ONE CAN STOP HER! Nuevamente, Cyn Santana llega con otro himno para todas las chicas out there. Titulado, “Pégame”, este reggaetón sensual y tropical representa la sexualidad y demuestra cómo ella no tiene miedo de enseñarle al mundo her true self. Con letras que exaltan el amor propio y la confianza en sí misma, esta canción sin duda será otro himno seductor y de empoderamiento de esta queen.