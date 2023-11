Uforia New Music Picks: Arcángel, Peso Pluma, Emilia, Don Omar, Latin Mafia estrenan música nueva

They started from the BOTTOM and NOW they are HERE! El aclamado exponente del trap latino, Arcángel une sus fuerzas junto a Peso Pluma para celebrar los logros de sus esfuerzos con su tema, “La Chamba”. Esta song de letras poderosas, es una reflexión sobre lo que han tenido que trabajar y experimentar ambos artistas para llevar sus exitosas carreras hasta niveles sin precedentes, sin importar que iniciaron desde muy abajo.