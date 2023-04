Entrevista: TEO, 'En Alta' consiguiendo éxitos con su talento

Yo no sé si diría que tengo un género favorito. Tengo muchos géneros me que encanta hacer, yo crecí escuchando todo tipo de música, crecí escuchando R&B, pop, rap, hip hop, reggaetón, trap, entonces yo creo que en este momento lo que más disfruto es hacer es reggaetón pero me encanta hacerla electrónica, fue una influencia muy grande en mi vida, me encanta hacer rap aunque no se si algún día me atreva a lanzar una canción de pleno rap, tengo un par. Me gustaría explorar esos géneros y cómo sonaría esa música dentro de lo que estoy haciendo hoy por que no lo he explorado tanto pues he hecho afro beat, he hecho reggaetón, pero quiero hacer cosas más locas.