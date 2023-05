Uforia #NewMusicPicks: Luis Fonsi, Christian Nodal, Peso Pluma, Sofía Reyes y Trueno lanzan música nueva

¡Cuba, Chile y Colombia IN THE HOUSE! Uniendo a las 3 C 's, Ovi invita a Ryan Castro y Polimá Westcoast para encender todos los playlist con su tema, “Ven Arrebátate”. Este reggaetón pegajoso, vibrante y provocativo hace que cada uno de ellos brille con sus versos y sonidos únicos. Al escucharlo, te aseguramos que vas a querer turn the volume way up para que lo escuchen hasta tus vecinos.