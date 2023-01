Uforia #NewMusicPicks: Alejandro Fernández, Yahritza y Su Esencia, Kevin Roldan, Lola Índigo y muchos más inician el 2023 con nueva música

You should definitely listen to this release! Estrenando el primer sencillo de los muchos que se vienen este año, Wampi invita al artista Rowell para lanzar su new song, “Recoge La Cartera”. Este sencillo es una balada latina que mezcla sonidos del cubatón, así como solo Wampi lo sabe hacer. Demostrando su increíble talento, no hay duda de que ese artist on the rise está ready para conquistar la industria one song at a time.