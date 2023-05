Entrevista: J Noa, el rap social y su admiración por Manuel Turizo

Yo siento que no tengo una inspiración. Yo tengo personas o artistas que me gusta como trabaja, me gusta su desenvolvimiento y su manejo. Pero como compositora yo siento que yo soy yo, o sea, siempre he sido yo. No tengo como una referencia de yo decirte wow, yo me inspiro como en la música de fulano para componer lo mío. Por eso trato de escuchar poca música urbana, yo escucho más Kany García, Marco Antonio Solís y ese tipo de persona, porque cuando cuando tú eres rapero y te enfocas en escuchar mucho rap de otros artistas y escuchar mucho a música del género, cuando vas a escribir, a veces sin querer, como que escribe en el flow de la otra persona, entonces por eso me mantengo siempre alejada. Me gusta Rosalía, Eladio Carrión. O sea, hay un sinnúmero de artistas que yo no lo escucho frecuentemente, pero donde escucho una canción me la sé.