Uforia #NewMusicPicks: Marzo con “M” de Más Música

Do It Like This (English Version)- P1Harmony

Together they are definitely the dream team! El grupo popular de K-Pop, P1Harmony, sorprende a sus international fans con el estreno de la versión en inglés de su más reciente hit, “Do It Like This”. Esta powerful jam trata de motivar y empoderar a todas las personas a conquistar sus sueños y nunca darse por vencidos sin importar la situación. Shinning bright, estos boys ya están cautivando el corazón de muchos por todo el mundo.