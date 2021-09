Uforia #NewMusicPicks: ¡Los estrenos musicales de la semana están que arden!

¿Lo siguen o no lo siguen todavía? Uno de los más duros de la nueva ola urbana, Jhay Cortez, hace sentir la presión con el estreno de su tan anticipado álbum, “Timelezz”. Compuesto de 17 fire hits, este disco viene cargado de grandes colaboraciones junto a top artists como Anuel AA, Skrillex y Buscabulla. Mediante this release el puertorriqueño is proving why he is already taking over the music industry by storm.