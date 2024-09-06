Uforia #NewMusicPicks: JHAYCO, Adriel Favela, Nicky Jam, Elena Rose y más estrenan música nueva

Le Clique: Vida Rockstar (X) - JHAYCO (álbum)

Después de tres años de reflexión trabajando en estudios de todo el mundo, el cantautor y reggaetonero puertorriqueño JHAYCO presenta oficialmente su esperada trilogía de 29 canciones en 3 partes. El tercer álbum de estudio de JHAYCO cuenta con invitados especiales como DJ Khaled, Peso Pluma, Yandel, Quevedo, Kapo, Eladio Carrion, Bryant Myers, De La Rose, Omar Courtz, entre otros.

La Cyber - Nicky Jam x Luar la L

Nicky Jam, presenta su tan esperado octavo álbum de estudio, “Insomnio”. El álbum llega tres años después de su último álbum y lleva a los oyentes en un profundo viaje personal, inspirado en la creatividad de las noches en vela. El álbum cuenta con 14 canciones e incluye colaboraciones con artistas de renombre como Sean Paul, Feid y Eladio Carrión, convirtiéndolo en otro proyecto destacado en la impresionante discografía de Nicky Jam.

Ondeando - Adriel Favela

El cantante, productor, compositor y multi-instrumentista, Adriel Favela, sigue dándole rienda suelta a su espíritu libre, sin ataduras y hoy, nuevamente, sorprende con el lanzamiento de un electro corrido llamado “Ondeado”. Escrito por Arturo Herrera Altamirano y Adriel Favela, este track transmite un mood de fiesta por su sonido y hace referencia a una relación tóxica. El tema estuvo bajo la producción de Prince, Jose Francisco Rios Medina y Trooko.

Me Lo Merezco (acústico) - Elena Rose

Elena Rose, sorprende al mundo de la música con el lanzamiento de "Me Lo Merezco" Versión Acústica (En Las Nubes), una reinterpretación íntima y poderosa de su éxito anterior que redefine los límites de la conexión emocional a través del sonido. Esta nueva versión acústica eleva la canción original a un nivel superior, fusionando la voz cristalina de Elena con un coro gospel imponente que añade una dimensión espiritual y emotiva al ya impactante mensaje de la canción. El resultado es una experiencia musical trascendental que invita a los oyentes a un viaje de introspección y celebración del amor propio.

Tu Loca - Natti Natasha

Natti Natasha lanzó su nuevo sencillo “Tu Loca”. La nueva canción de bachata la reúne una vez más con Romeo Santos como productor, tras su reciente tema “Quiéreme Menos”. Junto con el nuevo sencillo, Natti también compartió el video para la nueva canción, en el que sigue a Natti mientras se vuelve loca tratando de descubrir si su pareja le es infiel, solo para darse cuenta de que él ha sido leal todo el tiempo.

Casi Algo - Blessd

Este año marca un momento clave para el artista destacado colombiano Blessd, quien sorprende a sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Casi Algo". La canción cuenta la historia de alguien que lucha por conectarse con una pareja que siempre parece estar fuera de su alcance, combinado con un flujo suave y rítmico de reggaetón.

Cada Loco Con Su Tema - Salomón Beda,Pedro Capó

Salomón Beda presenta su colaboración con Pedro Capó. 'Cada Loco Con Su Tema' es el último single de su próximo tercer álbum, del mismo título, que saldrá a la venta el 13 de septiembre. Es un poderoso himno que nos invita a dejar atrás los prejuicios y abrazar las diferencias que nos hacen únicos. Es un llamamiento a la tolerancia, al respeto mutuo y a la celebración de la individualidad que nos define. Beda y Capó rodaron juntos un vídeo en Colombia para acompañar la canción, y ambos realizarán acciones promocionales en las redes sociales.

Toda Época Tiene Su Encanto - Pj Sin Suela

Hoy, PJ Sin Suela lanza su nuevo LP y su proyecto más personal hasta el momento, "Toda Época Tiene Su Encanto." A lo largo de 12 temas variados, el doctor y rapero teje una narrativa alrededor de todas las facetas del amor, desde enamorarse, estar en una relación, intentar que la unión funcione, aceptar una ruptura, y encontrar la paz en el amor a uno mismo, a la juventud y a la patria. Además, contiene una mezcla ecléctica de géneros que van desde el hip-hop, rap y reggaetón hasta el EDM y el funk brasileño, destacando su enfoque audaz para crear música.

Ese Final Ya Me Lo Sé - Lasso

"Ese Final Ya Me Lo Sé” le sigue los pasos a ‘Siempre Llegas Tarde’ con Sofía Reyes, ambos sencillos de su próximo álbum. El lanzamiento llega semanas antes del inicio de su primera gira en solitario por Estados Unidos,- En sus propias palabras: “¿Alguna vez te ha pasado que empiezas a salir con alguien que te gusta mucho mucho, pero sabes bien que esta persona no está buscando nada serio, si no pasar el rato y ya. Pero estás tan enamorado que en verdad estás dispuesto a sacrificar que te partan el corazón en mil pedazos simplemente para poder pasar un tiempo con ella y tal vez esperar que Dios te ayude a que cambie de opinión y al final si te quiera?”

Pary - Marca MP

Marca MP, el cuarteto californiano vuelve con un EP de seis canciones, 'Pary' con el tema central 'Pa Contar', un tema corrido que destaca una vida llena de lujos. 'Pary' está hecho para sonar en los altavoces, un EP festivo en el que incluye colaboraciones de Juanpa Salazar y Gemelos De Sinaloa.

Pa' La Parranda - Vicente Fernandez

Pa' La Parranda' es uno de los cuatro álbumes inéditos de la leyenda ranchera mexicana Vicente Fernández. Con este nuevo álbum continúa la celebración musical de su legado e incluye dieciséis temas, entre ellos el tema central, 'Trago Amargo', que pone de relieve la capacidad icónica de Vicente para cantar sobre el dolor de la manera más hermosa.

El Despegue Vol.1 - Montez de Durango

Ya ni me acuerdo, cargado con su acostumbrado e inconfundible estilo duranguense, es el primer sencillo del disco, promete desde ya convertirse en un gran éxito dentro del género. Montez de Durango, una de las agrupaciones más emblemáticas del ritmo duranguense, está listo para hacer historia nuevamente con el lanzamiento de su muy esperado nuevo álbum, El Despegue Vol.1, que incluye una selección de canciones inéditas del grupo, así como versiones de los grandes éxitos de artistas legendarios como Juan Gabriel y Los Temerarios, reafirmando su posición como pioneros y grandes exponentes del tamborazo zacatecano combinado con elementos norteños.

Corridos Felices Deluxe - Octavio Cuadras

‘Corridos Felices Deluxe’ es la nueva producción de Octavio Cuadras, el precursor de los corridos felices o corridos happy como también se les llega a nombrar. Este álbum incluye una nueva canción: “Deluxe”, tema que justo necesitaba este material, para llevar a todos sus seguidores por una aventura al ritmo de sonidos amigables y divertidos, y es el nombre de la canción que encabeza el lanzamiento del álbum, un tema de la autoría de Octavio, donde se hace acompañar por el joven intérprete de música regional Edgardo Núñez. Este álbum cuenta con la participación de grandes artistas como: Alex Favela, El Padrinito Toys, Doble Cara, Angel Cervantes, Edgardo Nuñez, Los Buitres de Culiacán y Diferente Nivel.

Quisiera Contigo - Adriana Lucía

lanza su esperado EP titulado “Quisiera Contigo”, un proyecto que marca un emocionante nuevo hito en su carrera musical e incluye dos sencillos que comparten el nombre del proyecto: Si Es Contigo” es la primera canción del EP y presenta una profunda y emotiva declaración de amor. Para complementar este gran EP se une “Quisiera Olvidarme De Ti”, un homenaje al vallenato, el género con el que Adriana Lucía comenzó su carrera en 1996. Esta pieza marca un regreso a las raíces del vallenato romántico

Bogotá - Andrés Cepeda

Después de lanzar "El Café" y "Otra Canción" Andrés Cepeda presenta "Bogotá", una poderosa letra llena de nostalgia y gratitud que materializa la añoranza de su barrio, calle y casa. “Bogotá” revive el sentimiento de nostalgia del pasado familiar, de la ausencia de los seres queridos, de la necesidad de volver a abrazar a una madre que ya no está. Bogotá, su ciudad natal, es el escenario en donde Andrés Cepeda encuentra inspiración para esta nueva canción y este nuevo álbum. Y no hay una mejor manera para rendirle homenaje, que su nuevo disco lleve el nombre de ese lugar que lo vio crecer y convertirse en el artista que es hoy.

Al Olvido - Ana Bárbara

Ana Bárbara revive su icónica balada "Al Olvido" con una nueva versión que rinde homenaje al clásico de 1994, escrito por el legendario Joan Sebastian. Esta canción, que en su momento capturó los corazones con su profundo mensaje de desamor y nostalgia, regresa renovada como un regalo especial para sus fans. Con su potente voz y una interpretación que refleja su madurez artística, Ana Bárbara invita a recordar y cantar con orgullo esta emotiva pieza durante las fiestas de la independencia de México, convirtiéndola en el himno perfecto para celebrar las raíces y el amor por su país.

Pikitos - La Gabi

La artista dominicana estrena 'Pikito' Un tema para dedicar y coquetear con esa persona que nos gusta. Este temas es el resultado de nuevas inspiraciones para la cantante caribeña, que mediante su nuevo sencilloquiere transmitir esas mariposas en el estómago que genera un beso de esa persona especial. La Gabi afirma que Pikito no se produjo para nadie en especial, sin embargo, por experiencias personales y de sus amigos, sabe que un simple beso puede estremecer el mundo de una persona, Este sencillo estará acompañado de un videoclip grabado en la escena urbana de Miami, acompañado de un baile que refleja los inicios de la artista en el mundo del espectáculo.