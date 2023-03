Uforia #NewMusicPicks: Grupo Frontera, Manuel Turizo, Feid, Lasso, Elena Rose lanzan música nueva

And the crowd goes wild! So!YoON! AKA Hwang So-yoon, la integrante de la banda Indie-Rock coreana llamada SE SO NEON, enciende las redes con el lanzamiento de su tema, “Smoke Sprite” junto a RM el líder de BTS. Esta canción es el lead single de su segundo álbum de estudio “Episode 1: Love” y se basa en una batalla entre los sueños y la realidad when it comes to love.