LASSO: “Con este álbum me propuse hacer un disco para mis fans… un disco que suene a mí”

Me gusta mucho escribir, escribo todo el tiempo. De 114 canciones, pasamos a 11. Es un disco en el cual no tengo colaboraciones. La grabación completa del disco fue planificada para ocurrir en dos semanas. Teníamos que grabar 9 canciones con el problema grande que nos hacía falta dos cosas cruciales: una balada y el nombre del disco. Pasé la primera semana sin mucho éxito intentando componer algo. Una noche tuve un sueño con Eva. Me levanté con la clara idea de que es lo que iba a escribir, y así nació “Eva” mi canción favorita del disco y la que le da el nombre al álbum. Con este álbum me propuse hacer un disco para mis fans, y sin colaboraciones, un disco que suene a mí. Encontré este sonido mucho más orgánico, mucho más acústico, vuelve la guitarra eléctrica a ser parte principal de lo que hago.