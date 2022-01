Uforia #NewMusicPicks: ¡Enero con “E” de Estos son los temas nuevos de la semana!

¡La nueva era de CNCO nos sigue sorprendiendo and we are ALL for it! Estrenando algo muy diferente a lo usual, estos cuatro heartthrobs are proving that they can conquer any music genre con el lanzamiento de su tema urbano electro pop, “Party, Humo y Alcohol”. Con esta song resaltan el empoderamiento femenino al describir a una mujer que ahora solo vive para ella y no tiene tiempo para esos hombres que no saben valorarla.